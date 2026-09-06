Чотири види допомоги від ЮНІСЕФ: кому доступні виплати у 2026 році

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

ЮНІСЕФ продовжує надавати грошову допомогу сім'ям з дітьми, які постраждали через війну. Йдеться не про одну універсальну виплату: розмір коштів та умови залежать від ситуації, у якій опинилася родина, і визначених для кожної програми критеріїв. У 2026 році передбачено чотири основні види гуманітарної грошової допомоги для родин. Відомо, скільки можна отримати в залежності від життєвих обставин.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЮНІСЕФ.

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Допомога після атак та обов’язкової евакуації

Один із напрямів стосується сімей, які постраждали через ракетні удари, інші непередбачувані події, пов’язані з війною, або були змушені евакуюватися з прифронтових територій. Такі сім’ї можуть визначати спільно з місцевою владою. Після цього ЮНІСЕФ та партнери перевіряють, чи відповідає домогосподарство умовам програми.

Для тих, хто відповідає критеріям, виплата становить 12 300 гривень на кожного члена домогосподарства, який має право на допомогу. Цієї суми має вистачити приблизно на три місяці базових потреб. Такий розмір виплати діє з другого кварталу 2026 року.

Екстрена допомога після атак

Окремо ЮНІСЕФ допомагає сім’ям з дітьми, які безпосередньо постраждали від атак із застосуванням вибухової зброї. Право на таку підтримку може виникнути, якщо внаслідок атаки хтось із членів домогосподарства був поранений або загинув.

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У цьому випадку сім’я, яка відповідає критеріям, може отримати 16 700 гривень одноразово. Виплата є частиною комплексної роботи із захисту дітей та може поєднуватися з іншою допомогою, зокрема психологічною і психосоціальною підтримкою.

Зазвичай такі родини виявляють фахівці із захисту дітей, соціальні працівники або партнери ЮНІСЕФ. Якщо сім’я потенційно має право на виплату, з нею зв’язується відповідний спеціаліст.

Допомога через перебої з електрикою, теплом і водою

Ще один напрям стосується ситуацій, коли через удари по критичній інфраструктурі сім’ї залишаються без базових послуг — електроенергії, опалення чи водопостачання. Підтримка спрямована на родини, які особливо вразливі до тривалих перебоїв. Залежно від конкретної програми та населеного пункту виплати можуть проводити через місцеві органи соціального захисту.

У межах поточної програми передбачена одноразова виплата 4 100 гривень на кожну особу, яка відповідає критеріям. При цьому відкритої онлайн-реєстрації на таку допомогу немає. Якщо програму запускають у конкретному населеному пункті, про це повідомляють місцеві органи влади.

Зимова виплата родинам

Окремо ЮНІСЕФ підтримує зимову програму для вразливих сімей з дітьми. Гроші призначені для додаткових витрат у холодний період — опалення, палива, комунальних послуг та теплого одягу.

У сезоні 2026–2027 років передбачена одноразова виплата 19 400 гривень на домогосподарство. ЮНІСЕФ фінансує цю програму, а виплати мають здійснюватися через урядову систему. Щоб претендувати на таку допомогу, сім’я має одночасно відповідати двом умовам.

Перша умова — місце проживання

Домогосподарство має проживати у громаді, розташованій у межах 0–20 км від лінії фронту, в одній із визначених областей:

Чернігівській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Харківській;

Херсонській;

Миколаївській;

Сумській;

Запорізькій.

Остаточний перелік громад має бути оприлюднений урядом після ухвалення відповідної постанови Кабінету Міністрів.

Друга умова — належність до вразливої категорії

Сім’я також має відповідати щонайменше одному критерію вразливості. Серед таких категорій — сім’ї, які отримують підтримку через інвалідність члена родини або дитини, сім’ї з дітьми в альтернативних формах догляду, неповні та багатодітні сім’ї, внутрішньо переміщені родини, які отримують державну підтримку, а також домогосподарства із житловими субсидіями чи пільгами на комунальні послуги.

Як подати заявку на зимову допомогу

Звернутися можна через:

Пенсійний фонд України;

Центри надання адміністративних послуг;

органи місцевої влади.

При цьому ЮНІСЕФ не приймає заявки на цю програму, не визначає право сім’ї на виплату та не здійснює індивідуальні перекази. Ці питання вирішуються через державну систему соціального захисту.

Тому щодо реєстрації, необхідних документів, права на допомогу або статусу виплати варто звертатися до Пенсійного фонду, ЦНАПу чи місцевої влади. Також сім’ям радять стежити за повідомленнями уряду та відповідних органів щодо початку прийому заяв.

ЮНІСЕФ попереджає про шахраїв

Представники організації наголошують: не можна передавати стороннім людям банківські паролі, CVV-коди, секретні слова та інші дані для доступу до рахунку. ЮНІСЕФ також попереджає про шахрайські повідомлення та дзвінки, під час яких людей можуть просити заплатити "комісію за реєстрацію" або "за переказ". Актуальну інформацію про програми варто перевіряти лише через офіційні ресурси ЮНІСЕФ.

Раніше Новини.LIVE писали, як студентам-ВПО самостійно оформити допомогу на проживання. Неповнолітні учні та студенти денної або дуальної форми навчання можуть звертатися за виплатою без батьків, якщо живуть окремо від уповноваженого представника сім’ї. Допомогу призначають на шість місяців, а за дотримання умов її можна отримувати загалом до п’яти таких періодів.

Також Новини.LIVE розповідали, кому доступна міжнародна допомога від UNHCR. Вразливі родини ВПО та люди, які повернулися з-за кордону чи до рідного міста, можуть отримати від 10 800 до 12 300 гривень. Для участі потрібно відповідати вимогам щодо доходу та вразливості й записатися до електронної черги на особисту співбесіду.