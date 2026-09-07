Выплаты в размере 19 400 грн: где в Украине доступна зимняя помощь от МККК

Пожилые люди. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года в одной из северных областей Украины семьи, относящиеся к уязвимым категориям, смогут оформить зимнюю денежную помощь на покупку твердого топлива и других материалов для отопления в размере 19 400 грн. Выплаты для домохозяйств доступны в рамках программы Международного комитета Красного Креста (МККК).

О том, кто и где может оформить денежную помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

Реклама

Где в Украине доступна зимняя помощь от МККК

По сообщению городских властей, возможность оформить финансовую помощь на зимний период имеют жители Корюковской громады в Черниговской области. В рамках программы домохозяйства получат помощь на преодоление сложных условий в холодное время года.

В частности, на этой неделе состоится регистрация для следующих категорий:

8–10 сентября — для пожилых граждан старше 70 лет;

11 сентября — для одиноких граждан, состоящих на учете в отделении ухода на дому Центра оказания социальных услуг.

В целом в течение действия программы денежную помощь смогут получить все уязвимые категории населения. В списке:

Читайте также:

Семьи, в которых есть лица в возрасте 50–64 лет, не имеющие доходов; Домохозяйства, в которых проживают лица в возрасте 66–70 лет; Многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми; Домохозяйства, в которых проживает только одинокий отец или мать; Семьи, в которых есть лица с I–II группой инвалидности; Домохозяйства, в которых кто-то из членов семьи потерял работу после начала полномасштабной войны.

Размер денежной помощи и куда обращаться

Согласно программе, домохозяйства смогут получить помощь на зиму в размере 19 400 грн. Выплаты можно будет направить на:

покупку дров/угля/брикетов/других материалов для отопления;

оплату доставки материалов для отопления;

оплату услуг газо- или электроснабжения;

покрытие других неотложных/непредвиденных нужд домохозяйств в зимний период.

Заявители должны соответствовать следующим требованиям:

фактическое проживание в Корюковской громаде;

наличие дохода, не превышающего 8 650 грн;

отсутствие аналогичной помощи от других фондов.

Регистрация в программе будет проходить по адресу: убежище по адресу ул. Вокзальная, 8А. Граждан просят приходить с оригиналами документов.

Также подробности о возможности получения помощи можно уточнить по следующему контактному номеру центра МККК: 0 800 300 155.

Объявление. Источник: МККК

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому предоставляет денежную помощь UNHCR Ukraine. В частности, подать заявки на запись в электронную очередь могут жители города Запорожья. Согласно программе, граждане, пострадавшие от войны, получат два вида выплат. Суммы будут зависеть от срока перемещения: 10 800 или 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что ЮНИСЕФ оказывает финансовую помощь семьям с детьми, пострадавшим от войны. В частности, одно из направлений касается ситуаций, когда из-за атак на критически важную инфраструктуру граждане остаются без электричества, отопления или водоснабжения. Также предусмотрена помощь после ударов и обязательной эвакуации.