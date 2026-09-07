Выплаты в размере 19 400 грн: где в Украине доступна зимняя помощь от МККК

Зимняя помощь на дрова: как получить 19 400 грн тем, кому 70+
В сентябре 2026 года в одной из северных областей Украины семьи, относящиеся к уязвимым категориям, смогут оформить зимнюю денежную помощь на покупку твердого топлива и других материалов для отопления в размере 19 400 грн. Выплаты для домохозяйств доступны в рамках программы Международного комитета Красного Креста (МККК).
О том, кто и где может оформить денежную помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.
Где в Украине доступна зимняя помощь от МККК
По сообщению городских властей, возможность оформить финансовую помощь на зимний период имеют жители Корюковской громады в Черниговской области. В рамках программы домохозяйства получат помощь на преодоление сложных условий в холодное время года.
В частности, на этой неделе состоится регистрация для следующих категорий:
- 8–10 сентября — для пожилых граждан старше 70 лет;
- 11 сентября — для одиноких граждан, состоящих на учете в отделении ухода на дому Центра оказания социальных услуг.
В целом в течение действия программы денежную помощь смогут получить все уязвимые категории населения. В списке:
- Семьи, в которых есть лица в возрасте 50–64 лет, не имеющие доходов;
- Домохозяйства, в которых проживают лица в возрасте 66–70 лет;
- Многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;
- Домохозяйства, в которых проживает только одинокий отец или мать;
- Семьи, в которых есть лица с I–II группой инвалидности;
- Домохозяйства, в которых кто-то из членов семьи потерял работу после начала полномасштабной войны.
Размер денежной помощи и куда обращаться
Согласно программе, домохозяйства смогут получить помощь на зиму в размере 19 400 грн. Выплаты можно будет направить на:
- покупку дров/угля/брикетов/других материалов для отопления;
- оплату доставки материалов для отопления;
- оплату услуг газо- или электроснабжения;
- покрытие других неотложных/непредвиденных нужд домохозяйств в зимний период.
Заявители должны соответствовать следующим требованиям:
- фактическое проживание в Корюковской громаде;
- наличие дохода, не превышающего 8 650 грн;
- отсутствие аналогичной помощи от других фондов.
Регистрация в программе будет проходить по адресу: убежище по адресу ул. Вокзальная, 8А. Граждан просят приходить с оригиналами документов.
Также подробности о возможности получения помощи можно уточнить по следующему контактному номеру центра МККК: 0 800 300 155.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому предоставляет денежную помощь UNHCR Ukraine. В частности, подать заявки на запись в электронную очередь могут жители города Запорожья. Согласно программе, граждане, пострадавшие от войны, получат два вида выплат. Суммы будут зависеть от срока перемещения: 10 800 или 12 300 грн.
Еще Новини.LIVE писали, что ЮНИСЕФ оказывает финансовую помощь семьям с детьми, пострадавшим от войны. В частности, одно из направлений касается ситуаций, когда из-за атак на критически важную инфраструктуру граждане остаются без электричества, отопления или водоснабжения. Также предусмотрена помощь после ударов и обязательной эвакуации.