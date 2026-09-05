Виплати для студентів-ВПО: як оформити допомогу на проживання у 2026 році

Студенти. Фото: УНІАН

Студентам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, стало простіше оформлювати державну допомогу на проживання. Після змін, затверджених Кабінетом Міністрів, неповнолітні учні та студенти можуть звертатися за виплатою самостійно — тобто без прив'язки до батьків. Однак існує декілька важливих умов.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ГО "ВПО України".

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Де мають навчатися отримувачі допомоги

Йдеться про дітей, які навчаються за денною або дуальною формою у закладах професійної, фахової передвищої чи вищої освіти. Тобто студенту не обов’язково чекати, поки заяву на допомогу подадуть батьки. Якщо він проживає за іншою адресою, ніж уповноважена особа від родини, він може звернутися за виплатою самостійно.

Яким ще умовам треба відповідати

Навчання є не єдиною умовою. Важливо, щоб фактичне місце проживання студента відрізнялося від місця проживання уповноваженої особи, яка оформлює допомогу від сім’ї.

При цьому нові правила стосуються не лише можливості самостійного звернення. Постанова №390 також збільшила максимальну кількість періодів отримання допомоги.

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Як подати заяву

Залежно від ситуації заяву можна подати онлайн або особисто. Для першого оформлення одним зі способів залишається звернення через застосунок "Дія". Крім того, Пенсійний фонд у липні 2026 року запустив окремий онлайн-сервіс на своєму вебпорталі, через який громадяни можуть дистанційно подати заяву на призначення допомоги на проживання ВПО.

Якщо йдеться про перерахунок або повторне звернення, заяву можна подати особисто. Для цього передбачені:

центри надання адміністративних послуг за місцем фактичного проживання;

органи Пенсійного фонду України;

уповноважені представники виконавчих органів сільських, селищних або міських рад за місцем фактичного проживання.

Скільки часу платитимуть допомогу

Виплати призначають на шість місяців. Після завершення цього періоду право на подальші виплати перевіряють за встановленими критеріями. Якщо умови виконані, допомога може бути продовжена ще на один шестимісячний період. Загалом після нещодавніх законодавчих змін таких періодів може бути до п’яти.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли ВПО має приходити допомога на проживання. Виплати проводять після 15-го та 28-го числа, тому затримка зарахування ще не означає скасування допомоги. Якщо грошей немає після обох виплатних періодів, потрібно перевірити право на допомогу, реквізити та результати перевірки доходів і майнового стану.

Також Новини.LIVE писали, кому доступна міжнародна допомога від UNHCR. Вразливі родини ВПО та люди, які повернулися з-за кордону чи до рідного міста, можуть отримати від 10 800 до 12 300 гривень. Для участі потрібно відповідати вимогам щодо доходу та вразливості й записатися до електронної черги на особисту співбесіду.