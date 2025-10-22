Відео
Україна
Головна Фінанси Зимова допомога — хто отримає близько 20 тис. грн на купівлю дров

Зимова допомога — хто отримає близько 20 тис. грн на купівлю дров

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 08:00
Оновлено: 08:02
Виплати на купівлю дров — хто ще отримає майже 20 тис. грн на зиму
Порубані дрова на руках. Фото: dreamstime

В одному з прифронтових регіонів найуразливіші домогосподарства зможуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" (ССС) на підготовку до зими. В рамках програми громадянам нададуть 19,4 тис. грн на закупівлю твердого палива.

Про це інформує пресслужба БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез".

Читайте також:

Що передбачає зимова допомога 

Благодійна організація "ССС" з 2015 року підтримує та допомагає громадянам, які постраждали від війни в Україні. У 2025 році надасть фінансову підтримку жителям Сумської області, а саме у Путивльській та Чернеччинській громадах, де постраждала низка населених пунктів від бойових дій. 

Оскільки громадяни зустрічатимуть зиму в умовах пошкодженого житла та нестачі ресурсів для опалення, благодійники нададуть всебічну підтримку.
 
"З початком холодів питання тепла стає життєво важливим для тисяч родин, які живуть поруч із лінією фронту. Щоб підтримати найуразливіші домогосподарства, ми розпочали проєкт "Підготовка до зими та підтримка вразливих людей у прифронтових громадах Сумської області", — йдеться у повідомленні.

Метою програми підтримки є бажання забезпечити постраждалі родини необхідними ресурсами для безпечного та гідного проживання взимку.

Передбачені два напрямки підтримки:

  1. Грошова допомога у розмірі 19,4 тис. грн на купівлю твердого палива. 
  2. Тверде паливо (брикети) — по 3,42 тонни брикетів із доставкою додому на домогосподарство. 

Хто зможе отримати допомогу від благодійників

Як зазначають представники благодійного фонду "Стабілізейшен Суппорт Сервісез", підтримкою на зиму зможуть скористатися вразливі домогосподарства, з-поміж яких:

  • люди похилого віку;
  • громадяни з інвалідністю/маломобільні члени родин;
  • багатодітні сім'ї;
  • неповні родини (очолює мати/батько, що виховують дітей одноосібно);
  • домогосподарства, чиї будинки були пошкоджені від обстрілів.

"Загалом допомогу отримають 800 домогосподарств — близько 1760 людей, які потребують підтримки, щоб пережити зиму у теплі та безпеці", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що внутрішньо переміщені особи мають право на грошову допомогу від УВКБ ООН у 10,8 тис. грн. Виплати доступні у місті Кременчук Полтавської області. 

Також ми розповідали, що українцям доступні гранти на розвиток власного с/г господарства. В рамках нової програми можна отримати виплати у 16,5 тис. грн.  

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
