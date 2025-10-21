Виплати від Карітас — як зареєструватися на грант у 16,5 тис. грн

Гроші від Карітас — хто зможе отримати грант у 16,5 тис. грн
Жителі одного з регіонів України можуть отримати грошову допомогу у розмірі 16,5 тис. грн. Гранти будуть доступні у разі долучення до проєкту SCALE, що передбачає організацію навчальних сесій, покликаних надати практичні знання задля розвитку власного господарства.
Про це повідомляє благодійний фонд "Карітас Полтава" у Telegram.
Що треба знати про грошову допомогу від Карітас
"Запрошуємо на навчальні сесії від Карітас Полтава у рамках проєкту SCALE! Навчальні сесії допоможуть вам отримати практичні знання для розвитку власного господарства", — йдеться у повідомленні.
Під час навчання учасникам нададуть можливість зареєструватися на грант у розмірі 16,5 тис. грн для переробки власної сільськогосподарської продукції та доступу до ринків збуту.
До участі у навчанні запрошуються жителі Котелевської, Опішнянської, Глобинської та Полтавської громад. Учасникам проєкту будуть доступні такі теми навчальних сесій:
- мотивація щодо здійснення с/г діяльності;
- планування розвитку рослинництва;
- повний цикл вирощування;
- продуктивне тваринництво;
- агробізнес та закон (податки, земля, господарювання);
- фінансове планування в агробізнесі;
- маркетинг і продажі для малого агробізнесу.
Також необхідно відповідати всім умовам участі у проєкті для права на грант. А саме:
- проживати та господарювати в одній із вищевказаних громад;
- наявність досвіду у рослинництві/тваринництві;
- доступ до землі (до 5 гектарів);
- фермерство як на одне з основних джерел доходу;
- пройти навчання в одній із сесій;
- є виробничий план (заявка на грант);
- мати категорію вразливості.
До категорій вразливості можуть належати такі домогосподарства:
- багатодітні родини (від трьох дітей);
- сім’ї з особами інвалідністю (І–ІІ група)/тяжкими хворобами;
- домогосподарства, які очолюють самотні громадяни;
- родини з вагітними жінками/дітьми до трьох років;
- домогосподарства, які очолюють особи похилого віку (60+);
- громадяни передпенсійного віку (від 50 років) без доходу.
Як зареєструватися у навчальній програмі
Проводитимуть навчання у м. Полтава — шість навчальних сесій, та в м. Кременчук — шість навчальних сесій. Стартує навчання наприкінці жовтня і триватиме до початку грудня.
Для того, щоб взяти участь, необхідно заповнити анкету для попередньої реєстрації у навчальних сесіях.
Уточнити деталі можна за контактними номерами телефонів:
- +380952877054;
- +380503464695.
Раніше ми писали, що в низці областей діє програма з підтримки сільського господарства. В її рамках жінки зможуть отримати від 3 тис. до 7 тис. доларів.
Також ми розповідали, хто отримає кошти від UNHCR Ukraine. Записатися в чергу на отримання грошової допомоги можуть, зокрема, люди похилого віку.
