Україна
Гроші від Карітас — хто зможе отримати грант у 16,5 тис. грн

Гроші від Карітас — хто зможе отримати грант у 16,5 тис. грн

Дата публікації: 21 жовтня 2025 11:00
Оновлено: 11:06
Виплати від Карітас — як зареєструватися на грант у 16,5 тис. грн
Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Жителі одного з регіонів України можуть отримати грошову допомогу у розмірі 16,5 тис. грн. Гранти будуть доступні у разі долучення до проєкту SCALE, що передбачає організацію навчальних сесій, покликаних надати практичні знання задля розвитку власного господарства.  

Про це повідомляє благодійний фонд "Карітас Полтава" у Telegram.

Читайте також:

Що треба знати про грошову допомогу від Карітас

"Запрошуємо на навчальні сесії від Карітас Полтава у рамках проєкту SCALE! Навчальні сесії допоможуть вам отримати практичні знання для розвитку власного господарства", — йдеться у повідомленні.

Під час навчання учасникам нададуть можливість зареєструватися на грант у розмірі 16,5 тис. грн для переробки власної сільськогосподарської продукції та доступу до ринків збуту.

До участі у навчанні запрошуються жителі Котелевської, Опішнянської, Глобинської та Полтавської громад. Учасникам проєкту будуть доступні такі теми навчальних сесій:

  • мотивація щодо здійснення с/г діяльності; 
  • планування розвитку рослинництва;
  • повний цикл вирощування;
  • продуктивне тваринництво;
  • агробізнес та закон (податки, земля, господарювання);
  • фінансове планування в агробізнесі;
  • маркетинг і продажі для малого агробізнесу.

Також необхідно відповідати всім умовам участі у проєкті для права на грант. А саме:

  • проживати та господарювати в одній із вищевказаних громад;
  • наявність досвіду у рослинництві/тваринництві;
  • доступ до землі (до 5 гектарів);
  • фермерство як на одне з основних джерел доходу;
  • пройти навчання в одній із сесій;
  • є виробничий план (заявка на грант);
  • мати категорію вразливості.

До категорій вразливості можуть належати такі домогосподарства:

  • багатодітні родини (від трьох дітей);
  • сім’ї з особами інвалідністю (І–ІІ група)/тяжкими хворобами;
  • домогосподарства, які очолюють самотні громадяни;
  • родини з вагітними жінками/дітьми до трьох років;
  • домогосподарства, які очолюють особи похилого віку (60+);
  • громадяни передпенсійного віку (від 50 років) без доходу.

Як зареєструватися у навчальній програмі 

Проводитимуть навчання у м. Полтава — шість навчальних сесій, та в м. Кременчук — шість навчальних сесій. Стартує навчання наприкінці жовтня і триватиме до початку грудня.

Для того, щоб взяти участь, необхідно заповнити анкету для попередньої реєстрації у навчальних сесіях.

Уточнити деталі можна за контактними номерами телефонів:

  • +380952877054;
  • +380503464695.

Раніше ми писали, що в низці областей діє програма з підтримки сільського господарства. В її рамках жінки зможуть отримати від 3 тис. до 7 тис. доларів

Також ми розповідали, хто отримає кошти від UNHCR Ukraine. Записатися в чергу на отримання грошової допомоги можуть, зокрема, люди похилого віку.

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
