Виплати від Карітас — як зареєструватися на грант у 16,5 тис. грн

Жителі одного з регіонів України можуть отримати грошову допомогу у розмірі 16,5 тис. грн. Гранти будуть доступні у разі долучення до проєкту SCALE, що передбачає організацію навчальних сесій, покликаних надати практичні знання задля розвитку власного господарства.

Про це повідомляє благодійний фонд "Карітас Полтава" у Telegram.

Що треба знати про грошову допомогу від Карітас

"Запрошуємо на навчальні сесії від Карітас Полтава у рамках проєкту SCALE! Навчальні сесії допоможуть вам отримати практичні знання для розвитку власного господарства", — йдеться у повідомленні.

Під час навчання учасникам нададуть можливість зареєструватися на грант у розмірі 16,5 тис. грн для переробки власної сільськогосподарської продукції та доступу до ринків збуту.

До участі у навчанні запрошуються жителі Котелевської, Опішнянської, Глобинської та Полтавської громад. Учасникам проєкту будуть доступні такі теми навчальних сесій:

мотивація щодо здійснення с/г діяльності;

планування розвитку рослинництва;

повний цикл вирощування;

продуктивне тваринництво;

агробізнес та закон (податки, земля, господарювання);

фінансове планування в агробізнесі;

маркетинг і продажі для малого агробізнесу.

Також необхідно відповідати всім умовам участі у проєкті для права на грант. А саме:

проживати та господарювати в одній із вищевказаних громад;

наявність досвіду у рослинництві/тваринництві;

доступ до землі (до 5 гектарів);

фермерство як на одне з основних джерел доходу;

пройти навчання в одній із сесій;

є виробничий план (заявка на грант);

мати категорію вразливості.

До категорій вразливості можуть належати такі домогосподарства:

багатодітні родини (від трьох дітей);

сім’ї з особами інвалідністю (І–ІІ група)/тяжкими хворобами;

домогосподарства, які очолюють самотні громадяни;

родини з вагітними жінками/дітьми до трьох років;

домогосподарства, які очолюють особи похилого віку (60+);

громадяни передпенсійного віку (від 50 років) без доходу.

Як зареєструватися у навчальній програмі

Проводитимуть навчання у м. Полтава — шість навчальних сесій, та в м. Кременчук — шість навчальних сесій. Стартує навчання наприкінці жовтня і триватиме до початку грудня.

Для того, щоб взяти участь, необхідно заповнити анкету для попередньої реєстрації у навчальних сесіях.

Уточнити деталі можна за контактними номерами телефонів:

+380952877054;

+380503464695.

