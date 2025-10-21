Відео
Головна Фінанси Міжнародна допомога для ВПО у 10,8 тис. грн — де доступна

Міжнародна допомога для ВПО у 10,8 тис. грн — де доступна

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 13:00
Оновлено: 14:08
Виплати від УВКБ ООН — кому доступна міжнародна допомога у 10,8 тис. грн
Українські переселенці. Фото: УНІАН

У жовтні 2025 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкрило реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу в одному з міст центрального регіону. Згідно з правилами, виплати передбачені на тримісячний період лише для переселенців. 

Про це інформують представники УВКБ ООН у Telegram-каналі.

Читайте також:

Правила надання міжнародної допомоги переселенцям

Йдеться про грошову допомогу у місті Кременчук Полтавської області, розраховану на внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та осіб, які були змушені виїздити за кордон та повернутись.

Згідно з правилами, гроші отримають ті ВПО, термін переміщення яких не перевищить пів року.

Важливою умовою у відборі на виплати є наявність одного з критеріїв вразливості:

  • неповні родини, де є лише самотній батько/матір/опікун, які виховують неповнолітніх дітей, або є люди віком від 55 років;
  • родина складається з осіб похилого віку, або які виховують ще й малолітніх дітей;
  • у сім'ї є люди з особливими потребами (серйозні хвороби/група інвалідності).

Подавати заявки на грошову допомогу родини можуть за умов:

  • не отримували допомогу від інших міжнародних організацій за останні три місяці;
  • не подавали заявки на отримання фіндопомоги від УВКБ ООН;
  • дохід, менший за 5,4 тис. грн на одного члена родини.

Розмір фіндопомоги та необхідні документи

Розмір допомоги від УВКБ ООН для кожного в родині становитиме 10,8 тис. грн: передбачені по 3,6 тис. грн щомісяця на кожну особу протягом трьох місяців. 

Для того, щоб подати попередню заявку на електронну чергу, необхідно заповнити спеціальну форму.

Під час процедури особистої реєстрації при собі потрібно буде мати такий пакет документів:

  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження (на дітей); 
  • довідку ВПО;
  • довідку з підтвердженням категорії вразливості;
  • номер банківської карти;
  • номер телефону.

Раніше ми повідомляли, що в одній з областей українці зможуть отримати виплати у розмірі 16,5 тис. грн. Гранти нададуть на розвиток власного с/г господарства.    

Також ми розповідали, що в двох регіонах БФ "Право на захист" надасть виплати у щонайменше 60 тис. грн. Програму реалізують за фінансової підтримки Швейцарії. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
