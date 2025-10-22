Выплаты на покупку дров — кто еще получит почти 20 тыс. грн на зиму

Порубленные дрова на руках. Фото: dreamstime

В одном из прифронтовых регионов самые уязвимые домохозяйства смогут получить денежную помощь от благотворительного фонда "Стабилизейшен Суппорт Сервисез" (ССС) на подготовку к зиме. В рамках программы гражданам предоставят 19,4 тыс. грн на закупку твердого топлива.

Об этом информирует пресс-служба БФ "Стабилизейшен Суппорт Сервисез".

Что предусматривает зимняя помощь

Благотворительная организация "ССС" с 2015 года поддерживает и помогает гражданам, пострадавшим от войны в Украине. В 2025 году окажет финансовую поддержку жителям Сумской области, а именно в Путивльской и Чернеччинской громадах, где пострадал ряд населенных пунктов от боевых действий.

Поскольку граждане будут встречать зиму в условиях поврежденного жилья и недостатка ресурсов для отопления, благотворители окажут всестороннюю поддержку.



"С началом холодов вопрос тепла становится жизненно важным для тысяч семей, которые живут рядом с линией фронта. Чтобы поддержать уязвимые домохозяйства, мы начали проект "Подготовка к зиме и поддержка уязвимых людей в прифронтовых общинах Сумской области", — говорится в сообщении.

Целью программы поддержки является желание обеспечить пострадавшие семьи необходимыми ресурсами для безопасного и достойного проживания зимой.

Предусмотрены два направления поддержки:

Денежная помощь в размере 19,4 тыс. грн на покупку твердого топлива. Твердое топливо (брикеты) — по 3,42 тонны брикетов с доставкой на дом на домохозяйство.

Кто сможет получить помощь от благотворителей

Как отмечают представители благотворительного фонда "Стабилизейшен Суппорт Сервисез", поддержкой на зиму смогут воспользоваться уязвимые домохозяйства, среди которых:

пожилые люди;

граждане с инвалидностью/маломобильные члены семей;

многодетные семьи;

неполные семьи (возглавляет мать/отец, воспитывающие детей единолично);

домохозяйства, чьи дома были повреждены от обстрелов.

"В целом помощь получат 800 домохозяйств — около 1760 человек, которые нуждаются в поддержке, чтобы пережить зиму в тепле и безопасности", — говорится в сообщении.

