Виплати на дрова — хто з українців має право на зимову допомогу від ЮНІСЕФ

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Домогосподарствам з дітьми з прифронтових регіонів нададуть допомогу на опалювальний сезон 2025-2026. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ/UNICEF) за фінпідтримки Посольства Німеччини обіцяє нарахувати родинам по 19,4 тис. грн.

Про це йдеться в інформації організації у соціальній мережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Зимова допомога від ЮНІСЕФ у 19,4 тис. грн

За повідомленням UNICEF, вже кілька десятків тисяч сімей з дітьми з прифронтових населених пунктів отримали допомогу на холодний період.

Реклама

"21 465 сімей, які живуть у межах 10 км від лінії фронту, вже отримали грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Ця підтримка допоможе підготуватися до чергової складної зими — подбати про тепло, необхідні речі для дітей та інші важливі потреби", — зазначають в організації.

Згідно з правилами програми ЮНІСЕФ, допомогу отримають громадяни, які проживають за 0-20 км від лінії фронту.

Реклама

Грошова допомога надійде тим, хто до цього зареєструвався та пройшов перевірку фахівцями фонду у попередні етапи надання фіндопомоги:

До десяти кілометрів від лінії фронту — для домогосподарств з дітьми, раніше зареєстрованих. Від десяти до двадцяти кілометрів від фронту — для самотніх матерів чи батьків, багатодітних родин (де понад троє дітей), де є діти з інвалідністю.

Програма допомоги від ЮНІСЕФ буде реалізована у таких регіонах:

у Чернігівському;

у Дніпропетровському;

у Донецькому;

у Харківському;

у Херсонському;

у Сумському;

у Запорізькому.

Розмір виплат для сімей та контакти

За даними ЮНІСЕФ, розмір допомоги на холодний період для кожної родини, що підпала під критерії незалежно від кількості дітей, буде становити 19,4 тис. грн. Кошти повністю виплатять у жовтні 2025 року.

Також організація надасть підтримку містам для забезпечення централізованого опалення під час війни у вигляді ремонтів, оновлення мережі труб, встановлення мобільних котелень.

Всі подробиці щодо програми громадяни можуть дізнатись за таким контактом: 0 800 600 017 (у будні з 08:00 до 20:00, у суботу з 09:00 до 18:00).

Раніше ми повідомляли, що французький фонд Acted Ukraine надасть допомогу на зиму 2025-2026. Зокрема, виплати будуть доступні у п'яти областях на купівлю дров.



Також в одній з областей громадянам гарантують надання виплат на оренду житла. БФ "Карітас Полтава" обіцяє підтримку для переселенців.