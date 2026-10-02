Зимові виплати від Німеччини: де українським родинам нададуть на дрова 20 000 грн

Людина тримає гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

В одній з прифронтових областей України громадяни можуть взяти участь у новому проєкті грошової допомоги, що реалізують за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Він передбачає надання виплат для вразливих груп населення у розмірі майже 20 000 грн на придбання твердого палива для проходження опалювального сезону 2026-2027 років.

Про те, хто і за яких умов зможе отримати виплати, повідомляє видання Новини.LIVE.

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Що передбачає програма допомоги за фінпідтримки Німеччини

Йдеться про реалізацію проєкту LOCAL з надання коштів на проходження холодного сезону у Харківському регіоні.

Для жителів області відкрили передреєстрацію на зимову грошову допомогу, що призначена для купівлі твердого пічного палива або оплати житлово-комунальних послуг на опалювальний сезон 2026–2027 років.

"Проєкт LOCAL фінансується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та реалізується БО "БФ "Ми — браття, ми — українці" у партнерстві з JERU — спільною ініціативою міжнародних організацій Concern Worldwide та Welthungerhilfe — у межах консорціуму", — повідомляють організатори.

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У рамках проєкту громадяни зможуть отримати фінансову допомогу у розмірі 19 400 грн. Йдеться про одноразову виплату, розраховану на шість місяців опалювального сезону.

Хто зможе долучитися до нового проєкту

Згідно з умовами ініціативи, виплати на придбання дров будуть доступні виключно для вразливих груп населення. У списку тих, хто може претендувати на допомогу:

Багатодітні родини; Домогосподарства з людьми з інвалідністю; Родини з єдиним годувальником; Домогосподарства з вагітними жінками чи немовлятами (до одного року); Родини, де є громадяни віком від 60 років; Малозабезпечені/родини без доходу.

Як подати заявку для участі у програмі допомоги

Нині звернутися за зимовими виплатами можуть жителі Нововодолазької селищної територіальної громади у Харківській області. Передреєстрацію відкрили для жителів таких населених пунктів:

с. Рокитне;

с. Мокра Рокитна;

с. Одринка.

Для того, що пройти попередню реєстрацію, необхідно буде заповнити форму, яку відкриють у рамках проєкту. Після цього слід очікувати на зворотний зв’язок за вказаним номером телефону заявника.

Організатори зауважили, що передреєстрація не гарантує автоматичного отримання грошової допомоги. Згідно з правилами, надану інформацію перевірять, а рішення ухвалять відповідно до критеріїв проєкту.

Деталі щодо дії проєкту можна буде уточнити за контактним номером (з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 18:00): +38 097 074 24 34.

Оголошення. Джерело: We are brothers, we are Ukrainians

Раніше Новини.LIVE розповідали, що UNHCR Ukraine відкрила передреєстрацію на фіндопомогу для нових переселенців та біженців у місті Суми. Звернутися за оформленням виплат зможуть тільки ті, хто недавно евакуювався через загрозу життю та здоров'ю на тлі війни. ВПО, які виїхали менш ніж 45 днів тому, отримають 12 300 грн на тримісячний період.

Ще Новини.LIVE писали, що для тих, хоче змінити професію, доступна нова програма, що фінансує німецька організація "Пам’ять, відповідальність і майбутнє" (EVZ). У її рамках можна буде отримати виплати до 15 000 грн, які можна буде використати на навчання. Громадяни зможуть подавати заявки до 10 жовтня. Програма охоплює всю територію країни, окрім тимчасово окупованої.