Виплати від UNHCR Ukraine: хто з ВПО та біженців отримає допомогу у жовтні

Людина тримає гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

Представництво Aгенції ООН у справах біженців в Україні, UNHCR Ukraine, відкрило реєстрацію на грошову допомогу для нових переселенців та біженців у Сумах. Звернутися за виплатами зможуть тільки ті, хто недавно був змушений евакуюватися через загрозу життю та здоров'ю на тлі війни.

Про те, за яких умов можна розраховувати на виплати, пише видання Новини.LIVE.

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Хто з ВПО та біженців отримає допомогу від UNHCR Ukraine

У жовтні 2026 року організація застосовує оновлений підхід у наданні грошової допомоги. Він передбачає, що виплати мають бути гарантовані:

Людям, які за останні 45 днів евакуювалися через загрозу життю та здоров'ю; Громадянам, які постраждали від обстрілів; Внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у тривалому (до пів року) переміщенні з підвищеною вразливістю; Людям, які повернулись додому після виїзду в інші регіони чи за кордон через військові дії після 24 лютого 2022 року.

Зокрема, переселенці, які залишили свої місця проживання через загрозу життю, обстріли чи обов’язкову евакуацію від 46 днів до пів року тому та особи, які повернулися, мають пройти додаткове опитування на предмет пріоритетності.

Звертатимуть увагу:

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на те, як близько розташована залишена оселя до лінії зіткнення, факт переміщення;

умови проживання (село/місто);

склад родини;

наявність людей похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей;

соціально-економічний статус домогосподарства — дохід не перевищує 8 300 грн за місяць на кожного.

Які будуть розміри грошової допомоги

З квітня 2026 року оновили суми виплат тим, хто подасть заявку на програму:

ВПО, евакуйовані менш ніж 45 днів тому, отримають 12 300 грн на особу на три місяці;

Переселенці, які були змушені залишити оселі від 46 днів до 6 місяців тому — 12 300 грн на особу на тримісячний період;

Люди, які повернулися додому після виїзду за кордон чи в інші регіони, не раніше ніж три місяці тому й не пізніше ніж один рік тому — 10 800 грн на особу;

Домогосподарства, які зазнали шкоди внаслідок обстрілів, що сталися не більше ніж 45 днів — 12 300 грн на особу на три місяці.

Покрокова інструкція, як записатись в е-чергу на виплати

Для попередньої реєстрації в електронну чергу до пункту збору даних у місті Суми на програму допомоги необхідно виконати кілька рекомендацій. А саме:

Заповнити електронну форму для реєстрації в чергу;

Після заповнення натиснути опцію "Надіслати";

Очікувати на дзвінок від фахівців пункту, які опрацюють анкету;

Домовитись про конкретний день та часу візиту.

"Важливо: дзвінки будуть здійснюватися лише тим заявникам, які попередньо відповідають умовам та критеріям програми допомоги від УВКБ ООН", — йдеться у повідомленні.

Прийом буде здійснюватися тільки за попередньо поданим запитом за адресою: вул. Нижньохолодногірська, 8.

Також отримати попередню консультацію чи записатись у чергу можна за номером пункту в Сумах (у будні з 9:00 до 16:00): 063 182 68 38.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що для тих, хоче змінити професію, отримати нові навички чи зробити крок до власної справи, доступна програма, що фінансується німецькою організацією "Пам’ять, відповідальність і майбутнє" (EVZ). Громадяни можуть подати заявки до 10 жовтня. У рамках програми нададуть гранти до 15 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали про програму з надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним людям від громадської організації "Лампа". Попередня реєстрація на виплати відкрилась у Чернігівській області. Кожен член родини зможе отримати фіндопомогу у розмірі 12 300 грн.