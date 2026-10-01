Виплати від Німеччини: хто і де може отримати грошову допомогу у 15 000 грн

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року в Україні молодіжна громадська організація "Терне берша" за фінансової підтримки німецької федеральної організації EVZ реалізує програму з надання грантів на здобуття нової професії та перекваліфікації. Кошти нададуть на один із напрямів, який відповідатиме інтересам та професійним планам.

Про це інформує пресслужба організації, пише видання Новини.LIVE.

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Що передбачає грантова допомога на навчання

Йдеться про втілення третього етапу набору на програму з отримання нової професії та перекваліфікації від ГО "Терне берша", що передбачає надання допомоги молодим людям, які прагнуть отримати нові знання, навички та можливості для повноцінної участі у житті громад.

"А що, як навчання, яке давно відкладали, нарешті стане вашим наступним кроком? ГО "Терне берша" відкриває третю хвилю набору на програму підтримки отримання нової професії та перекваліфікації для представників та представниць ромської національної спільноти України віком від 18 років", — йдеться у повідомленні.

Програма поширюється на всю територію України, окрім тимчасово окупованих.

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Важливо, щоб навчальний заклад чи організатор курсів був офіційно зареєстрований та відповідав вимогам програми.

Розмір допомоги і на що можна витратити

Згідно з умовами програми, представники ромської національної спільноти, зможуть отримати до 300 євро (еквівалент 15 177 грн) на професійне навчання.

Учасники зможуть самостійно обрати напрям, який відповідатиме інтересам та професійним планам:

Сфера краси (перукарська справа, косметологія, тощо);

SMM, копірайтинг, графічний дизайн, комп’ютерні курси;

Кондитерська справа, кулінарія;

Барберинг;

Масаж;

Робітничі професії;

Дизайн та декор.

Також можна піти на інші курси, що допоможуть отримати роботу або започаткувати власну справу.

Після обрання необхідного напрямку кошти за навчання перерахують безпосередньо організатору.

Окрім фінансових грантів, учасники матимують менторську підтримку під час та після навчання.

Як зареєструватися у програмі допомоги

За інформацією організаторів, для тих, хоче змінити професію, отримати нові навички або зробити перший крок до власної справи, доступна онлайн-форма для попередньої реєстрації.

Громадяни можуть подавати заявки до 10 жовтня 2026 року.

Уточнити деталі щодо дії програми допомоги можна за таким контактним номером: 063 808 76 90.

Проєкт фінансується німецькою федеральною організацією — Фондом "Пам’ять, відповідальність і майбутнє" (EVZ).

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