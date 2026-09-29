Виплати від Німеччини: де кожному в родині нададуть по 12 300 грн восени

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть долучитися до програми, що реалізують за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини (Auswärtiges Amt). Вона передбачає надання грошової допомоги на покриття першочергових нагальних потреб домогосподарств.

Про те, де і кому доступна нова допомога, розповідає видання Новини.LIVE.

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Що передбачає допомога, що фінансується Німеччиною

За інформацією організаторів, йдеться про програму з надання уніфікованої грошової допомоги для внутрішньо переміщених людей. Наприкінці вересня попередня реєстрація на отримання виплат відкрилась у Чернігівській області, на території Сновської громади.

Такий вид підтримки передбачений на покриття нагальних базових потреб домогосподарства, залежно від індивідуальних потреб сім’ї:

продукти харчування;

медикаменти;

оплату комунальних послуг;

засоби гігієни;

інші першочергові витрати.

За умовами програми, кожен член домогосподарства зможе отримати грошову допомогу у розмірі 12 300 грн. Така сума, розрахована на три місяці, буде виплачена єдиним траншем.

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Як зазначають організатори, оформлення допомоги буде доступне громадянам за умови дотримання таких вимог:

Люди перемістилися із зони 0-20 км протягом останніх 30 днів; Фактично проживають на території Сновської громади Чернігівської області; Громадяни, яких евакуювали з постійного місця проживання через загрозу їхній безпеці та гідності за ініціативи уряду, гуманітарних партнерів, організацій громадянського суспільства або волонтерськими групами; Люди, які здійснили самостійну евакуацію через загрозу безпеці та гідності.

Як зареєструватися для участі у програмі та контакти

Громадяни, які відповідають умовам і бажають долучитися до програми, що реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, повинні пройти попередню реєстрацію. Для цього необхідно заповнивнити спеціальну анкету.

Після перевірки поданих заявок тих, хто відповідатиме зазначеним критеріям, запросять для остаточної реєстрації.

"Звертаємо вашу увагу! Реєструватися має одна людина від домогосподарства. У відповідності до зазначених критеріїв зареєстровані отримають СМС-повідомлення або телефонний дзвінок від представників громадської організації "Лампа" з запрошенням на фізичну реєстрацію. Реєстрація не гарантує отримання допомоги", — пояснили організатори.

Допомогу розрахують на кожного члена родини за умови підтвердження статусу внутрішньо переселенця кожного отримувача.

Деталі щодо надання допомоги можна уточнити (понеділок — п’ятниця з 10:00 до 17:00) за такими контактними номерами телефонів:

0 (800) 33-60-13 (безкоштовно в Україні);

+38 (067) 131-69-80;

+38 (050) 051-85-94.

Відповідну ініціативу реалізують через громадську організацю "Лампа" за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Auswärtiges Amt та за координації Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine у рамках програми локалізації Help.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому передбачена допомога від UNHCR Ukraine у Харківській громаді. Йдеться про виплати, які отримають лише деякі категорії населення, які перемістилися. Важливо мати статус внутрішнього переселенця, отриманого на тлі виїзду через загрозу життю, обстріли чи евакуацію. У рамках програми можна оформити 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що до кінця жовтня у Дніпропетровському регіоні доступна реєстрація на фіндопомогу від Данської ради у справах біженців. Заявки можна подавати найбільш вразливим групам населення. Йдеться про людей з інвалідністю, громадян, яким понад 60 років. Передбачається надання виплат на зиму у розмірі 19 400 грн.