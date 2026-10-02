Зимние выплаты от Германии: где украинским семьям выделят 20 000 грн на дрова

Человек держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В одной из прифронтовых областей Украины граждане могут принять участие в новом проекте денежной помощи, реализуемом при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии. Он предусматривает предоставление выплат уязвимым группам населения в размере почти 20 000 грн на приобретение твердого топлива для прохождения отопительного сезона 2026–2027 годов.

О том, кто и при каких условиях сможет получить выплаты, сообщает издание Новини.LIVE.

Реклама

Что предусматривает программа помощи при финподдержке Германии

Речь идет о реализации проекта LOCAL по предоставлению средств на перезимовку в Харьковском регионе.

Для жителей области открыта предварительная регистрация на зимнюю денежную помощь, предназначенную для покупки твердого печного топлива или оплаты жилищно-коммунальных услуг на отопительный сезон 2026–2027 годов.

"Проект LOCAL финансируется Федеральным министерством иностранных дел Германии и реализуется БО "БФ "Мы — братья, мы — украинцы" в партнерстве с JERU — совместной инициативой международных организаций Concern Worldwide и Welthungerhilfe — в рамках консорциума", — сообщают организаторы.

Читайте также:

В рамках проекта граждане смогут получить финансовую помощь в размере 19 400 грн. Речь идет о единовременной выплате, рассчитанной на шесть месяцев отопительного сезона.

Кто сможет принять участие в новом проекте

Согласно условиям инициативы, выплаты на приобретение дров будут доступны исключительно для уязвимых групп населения. В списке тех, кто может претендовать на помощь:

Многодетные семьи; Домохозяйства с людьми с инвалидностью; Семьи с единственным кормильцем; Домохозяйства с беременными женщинами или младенцами (до одного года); Семьи, в которых есть граждане в возрасте от 60 лет; Малообеспеченные семьи/семьи без дохода.

Как подать заявку на участие в программе помощи

В настоящее время за зимними выплатами могут обратиться жители Нововодолажской поселковой территориальной громады в Харьковской области. Предварительная регистрация открыта для жителей следующих населенных пунктов:

с. Рокитное;

с. Мокрая Рокитная;

с. Одринка.

Для прохождения предварительной регистрации необходимо будет заполнить форму, которая будет доступна в рамках проекта. После этого следует ожидать обратной связи по указанному номеру телефона заявителя.

Организаторы отметили, что предварительная регистрация не гарантирует автоматического получения денежной помощи. Согласно правилам, предоставленная информация будет проверена, а решение будет принято в соответствии с критериями проекта.

Подробности о работе проекта можно будет уточнить по контактному номеру (с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00): +38 097 074 24 34.

Объявление. Источник: We are brothers, we are Ukrainians

Ранее Новини.LIVE сообщали, что UNHCR Ukraine открыла предварительную регистрацию на финансовую помощь для новых переселенцев и беженцев в городе Сумы. Обратиться за оформлением выплат смогут только те, кто недавно эвакуировался из-за угрозы жизни и здоровью на фоне войны. ВПЛ, которые выехали менее чем 45 дней назад, получат 12 300 грн на трехмесячный период.

Еще Новини.LIVE писали, что для тех, кто хочет сменить профессию, доступна новая программа, финансируемая немецкой организацией "Память, ответственность и будущее" (EVZ). В ее рамках можно будет получить выплаты до 15 000 грн, которые можно будет потратить на обучение. Граждане смогут подавать заявки до 10 октября. Программа охватывает всю территорию страны, кроме временно оккупированной.