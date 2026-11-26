Банківська картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році для клієнтів держфінустанови "Ощадбанк" діють суворі обмеження на фінансові операції, зокрема грошові перекази. Водночас, попри жорсткі правила безпеки, користувачі втрачають значні суми коштів через дії шахраїв. У банку дали пояснення, як аферистам вдається обходити ліміти.

Про це йдеться на сторінці банку у Facebook, передають Новини.LIVE.

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Суворі ліміти на фіноперації Ощадбанку

Як зазначив один із клієнтів, у банку діють подвійні стандарти контролю за фінансовими рахунками.

Громадянин зауважив, що банківська система здійснює ретельне відстеження фінансових потоків та встановлює жорсткі ліміти на перекази з карти на карту. Підвищити відповідний поріг онлайн клієнтам неможливо.

Попри це, шахраї незаконно виводять значні суми коштів, а система безпеки не вчиняє жодних дій: не блокує транзакції та не захищає заощадження на рахунках. З відповідною ситуацією чоловік зіткнуся особисто.

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"Ощадбанк постійно відстежує фінансові потоки своїх клієнтів, ліміт на перекази з картки на картку не більш ніж 100 000 гривень і підвищити його онлайн неможливо! Але коли у мене шахраї зняли з картки 60 000 гривень, вони нічого не зробили, щоб захистити мої кошти!", — йдеться у повідомленні.

Пояснення Ощадбанку щодо загрози втрати коштів

Як зазначив представник головного офісу "Ощадбанку", списання коштів сторонніми особами може загрожувати виключно тоді, коли власник рахунку самостійно розкриває конфіденційні реквізити банківських карток та одноразові коди підтвердження.

Такі SMS-повідомлення можуть надходити виключно на фінансові номери телефонів, які слугують основним ключем доступу до коштів.

У разі незаконного списання коштів клієнти мають негайно звернутися до Національної поліції або Департаменту кіберполіції, тоді як банк, зі свого боку, може лише сприяти розслідуванню щодо втрати коштів. Він надає правоохоронцям за офіційними запитами усю технічну інформацію.

"Маємо зазначити, що справді, ситуація, коли треті особи успішно списують кошти з картки клієнта можлива виключно за умови, коли клієнт самостійно не лише надає їм конфіденційну інформацію по своїй карті, а й код підтвердження, який може надійти тільки на фінансовий номер телефону, котрий, по суті, є ключем до рахунку. Рекомендуємо написати заяву в поліції, чи кіберполіції щодо виникнення шахрайства", — зауважили у банку.

Щодо жорстких місячних обмежень на карткові перекази у розмірі 100 000 грн, то ліміт запровадив не Ощадбанк. Йдеться про правила, що передбачені "Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг". Його підписали українські банки за координації Незалежної асоціації банків України та Асоціації українських банків за підтримки Національного банку України (НБУ). Така вимога діє з 1 червня 2025 року.

Окрім того, банк встановив у застосунку та вебверсії "Ощад 24/7" додаткові запобіжники:

обмеження на транзакції у нічний час, коли фіксується сплеск активності шахраїв;

ліміти на суми грошових відправлень понад 1 000 грн, які вимагають додаткової верифікації через SMS-повідомлення на телефон;

індивідуальні ліміти на оплату товарів/послуг в інтернеті.

Як закрити ліміт у застосунку онлайн

Для убезпечення себе від ризиків списання з кредитних карт у разі зламу акаунту чи викрадення даних можна відмовитися від кредитного ліміту. На картці дозволяється повне обнулення доступного балансу. Для цього у застосунку необхідно:

Зайти в налаштування необхідної банківської картки;

Вибрати з меню пункт "Кредитний ліміт";

Встановити нову суму 0 грн;

Підтвердити сформований запит.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у відділенні Ощадбанку можуть не прийняти документи для підтвердження походження коштів та зняти блокування з рахунку у рамках фінмоніторингу. У банку причиною відмови називають неможливість обслуговування тих клієнтів, яким картки видали в іншому відділенні.

Ще Новини.LIVE писали, що військові, розраховуючись картами Ощадбанку, можуть отримати гарантовані знижки на пальне. Для цього потрібно бути авторизованим у застосунку "Армія+". Щоб отримати знижку, треба вибрати у сервісі "Плюси" відповідну пропозицію від АЗК ОККО.