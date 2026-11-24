Чоловік біля відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" не в усіх відділеннях працівники можуть приймати документи від клієнтів з метою підтвердження доходів за процедурою фінансового моніторингу. Відомо, чому відмовляють в обслуговуванні та заморожують соціальні виплати на картках у листопаді 2026 року.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на повідомлення у соцмережі Facebook.

Реклама

Чому в Ощадбанку можуть не прийняти документи

Як розповіла клієнтка державного банку, одного разу вона зіткнулася з блокуванням соціальних виплат на дитину з інвалідністю підгрупи А та платіжної картки загалом.

Кошти заблокували у рамках закону щодо фінансового моніторингу. Вона звернулась до відділення у Вінницькому регіоні для процедури оновлення даних, однак там працівники відмовились приймати документи для підтвердження доходів.

Причиною відмови назвали неможливість обслуговування тих, кому картки було видано в іншому відділенні. Також співробітники не змогли точно пояснити, які саме довідки та за які періоди необхідні, та відправили до податкової служби для отримання декларації. При цьому йдеться про документ, поданий до Нацагенції з питань запобігання корупції (НАЗК), який вже є у відкритому доступі.

Читайте також:

"Завідувач відділенням прийшов і сказав дослівно: "ми цю карту не видавали — їдьте у Київ"... Без будь-яких попереджень заблокувати карту і відправити мене їхати 600 км (туди і назад), щоб відвезти декларацію за 2025 рік (як виявилось, ту що подана в НАЗК) та опублікована у відкритому доступі", — йдеться у зверненні.

Що кажуть в Ощадбанку

Співробітник банку відреагував на допис клієнтки у соцмережі та порадив зателефонувати з фінансового номера до контакт-центру за телефоном 0 800 210 800 для перевірки статусу картки та уточнення причини відмови в операції.

"Я працюю в Ощаді. Перевірити статус карти, а також причину відмови по операції ви можете по дзвінку до контакт-центру 0800210800. Для дзвінка варто використовувати фінансовий номер телефону, що залишали в своїх даних при відкритті рахунку", — повідомив працівник банку, не пояснивши, з чим пов'язана ускладнена процедура подання документів.

Які документи можуть знадобитися Ощадбанку

У 2026 році у рамках фінансового моніторингу в Ощадбанку відбувається перевірка походження коштів та операцій клієнтів відповідно до вимог українського законодавства.

Для того, щоб пройти перевірку та зняти обмеження з рахунку, фінустанова може вимагати такий пакет документів:

довідку про доходи, зарплату або індивідуальну інформацію щодо застрахованої особи з реєстру ПФУ за формами ОК-5, ОК-7;

податкову декларацію та квитанції щодо сплати податків;

договір купівлі-продажу майна, документ про спадщину, інше офіційне підтвердження надходження коштів;

волонтерське посвідчення чи інший документ, що пояснить характер руху грошей за рахунком.

Для зниження у майбутньому ризику раптового блокування картки, клієнти повинні:

своєчасно оновлювати персональну та анкетну інформацію в банку;

зберігати чеки та документи, що підтвердять нетипові чи великі перекази;

розмежовувати власні кошти та комерційні, використовуючи для останніх окремий рахунок фізособи-підприємця (ФОП).

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як не переплачувати за інформування в Ощадбанку. Зокрема, зараз послуга SMS-сповіщення коштує до 40 грн за місяць, а за рік — 480 грн за деякими тарифними планами. Тоді як за це можна не платити, підключивши Push-повідомлення.

Також Новини.LIVE писали про те, що Ощадбанк згодом планує розширити список послуг: запровадить сервіс з поштової доставки карток в Україні та за кордон. Зокрема, найбільше замовлення коштуватиме 1 000 грн. Водночас у банку пообіцяли запровадити пільговий безкоштовний період.