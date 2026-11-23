Чоловік біля відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Українцям, які користуються картками Ощадбанку, незабаром стане простіше отримати нову картку без відвідування відділення. Державний банк анонсував поштову доставку миттєвих карток в Україні та за кордон. Для клієнтів уже визначили тарифи й умови безкоштовного періоду, однак точну дату запуску послуги поки не назвали.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Ощадбанк.

Реклама

Як Ощадбанк доставлятиме картки

Державний Ощадбанк готує запуск сервісу доставки миттєвих платіжних карток через мережу поштового оператора. Послуга буде доступна власникам чотирьох тарифних пакетів:

MORE;

"Мій рахунок";

"Моя картка";

"Зарплатний".

Таким чином, клієнтам цих пакетів не обов'язково буде відвідувати банківське відділення для отримання картки. Водночас банк поки не оприлюднив технічні деталі оформлення замовлення та перелік доступних країн.

Скільки коштуватиме доставка картки Ощадбанку

У банку вже визначили тарифи на поштове відправлення. Вартість залежатиме від місця отримання картки:

Читайте також:

Україною — 80 грн;

до країн, де працює мережа поштового оператора, — 500 грн;

до інших країн — 1 000 грн.

Зазначені суми включають ПДВ. За стандартними умовами комісію списуватимуть із рахунку клієнта одноразово після оформлення замовлення.

Водночас Ощадбанк передбачив безкоштовний період. До 30 червня 2027 року клієнтам не доведеться платити за доставку карток.

Зміни до тарифів набувають чинності 10 грудня 2026 року. Проте це не означає, що саме цього дня вже можна буде замовити картку поштою. Про технічний запуск сервісу та порядок оформлення доставки банк пообіцяв повідомити окремо на офіційному сайті та в мобільному застосунку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ощадбанк розігрує серед власників преміальних карток сертифікати номіналом від 10 000 до 50 000 грн. Для участі потрібно оплачувати покупки карткою Mastercard World Elite на загальну суму від 30 000 грн на місяць. Переможці зможуть використати винагороду на покупки, розваги або подорожі.

Також Новини.LIVE писали, що Ощадбанк планує запустити поштову доставку миттєвих карток в Україні та за кордоном. До 30 червня 2027 року послуга буде безкоштовною, а після завершення пільгового періоду її вартість залежатиме від країни доставки. Найбільший тариф передбачений для відправлень до країн поза мережею поштового оператора — 1 000 грн.