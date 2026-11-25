Картка Ощадбанку в руці. Фото: Новини.LIVE

До 28 лютого 2027 року державна фінустанова "Ощадбанк" гарантує надання знижок для українських військовослужбовців під час придбання пального. Передбачається, що до цього часу діятиме спеціальна пропозиція на бензин, дизельне пальне та газ в мережі автозаправних комплексів в ОККО під час розрахунку карткою цього банку.

Про те, за яких умов клієнти зможуть отримати знижки, розповідають Новини.LIVE.

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Знижки для військових на пальне від Ощадбанку

Як зазначають у пресслужбі, розраховуючись карткою Ощадбанку, українські захисники зможуть отримати знижки на бензин та дизельне пальне. Крім того, для власників авто з газобалонним обладнанням (ГБО) передбачена вигода за кожен літр газу на ОККО.

Запропонують такі розміри знижок із карткою від Ощадбанку на ОККО:

9 грн/л — на лінійку брендового пального преміумкласу PULLS 100, PULLS 95 i PULLS Diesel;

8 грн/л — на бензин А-95 і дизельне пальне;

4 грн/л — на автогаз.

Також у разі оплати іншою карткою військовим можна буде отримати:

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7 грн/л — на бензин PULLS 100 та PULLS 95;

6 грн/л — на бензин А-95 і PULLS Diesel;

5 грн/л — на дизель;

3 грн/л — на газ.

Окрім того, незалежно від способу розрахунку ви захисники зможуть отримати знижки 30% на каву і чай, 20% — на кав'ярню та ресторан, та 10% — на товари магазину.

"Акція проводиться з метою надання додаткової знижки на пальне користувачам застосунку "Армія+", які здійснюють оплату відповідними картками банку", — йдеться у повідомленні.

Як отримати знижку клієнтам Ощадбанку

Правила надання заохочення протягом періоду акції передбачають одночасне виконання таких умов:

Мати картку (за відсутності оформити та активувати таку картку), випущену Ощадбанком, за винятком корпоративних платіжних карток (бізнес-карток). Бути авторизованим у застосунку "Армія+" та вибрати у сервісі "Плюси" пропозицію від ОККО. Згенерувати або оновити QR-код для отримання знижки за обраною пропозицією ОККО у сервісі "Плюси" застосунку "Армія+". Придбати будь-яке пальне з наявного асортименту у місці проведення акції на будь-яку суму.

Тим, хто хоче скористатися вигодами від державного банку, потрібно згенерувати QR-код у застосунку "Армія+" і показати його на касі перед оплатою. Один такий отриманий код дозволятиметься використовувати до кінця місяця, і лише наступного місяця потрібно буде згенерувати новий.

При цьому знижку можна буде отримати з будь-якою карткою або готівкою. У разі розрахунку карткою від Ощадбанку, знижка буде більшою.

Звична знижка становить 7 грн/л на бензин преміум, 6 грн/л на А-95, 5 грн/л на дизель та 3 грн/л на газ. Із цією знижкою можна придбати до 200 літрів пального на місяць.

Також щомісяця знижки діятимуть на купівлю загальною вартістю до 3 000 грн у кафе й ресторані, та окремо до 3 000 грн — у магазині.

Тривалість проведення акції: до 28 лютого 2027 року включно або до вичерпання бюджету.

У банку рекомендували перевірити в описі пропозиції в "Плюсах", яка з карток бере участь у пропозиції, та скористатися вигодою.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Ощадбанку деякі клієнти не можуть розблокувати картки за процедурою фінансового моніторингу. Виявляється, що не в усіх відділеннях працівники можуть приймати документи. Відомо, чому відмовляють в обслуговуванні та що кажуть у банку.

Також Новини.LIVE писали про те, що клієнти Ощадбанку можуть частково повернути кошти за оплату послуг. До кінця цього року банк нараховуватиме кешбек за кожну покупку до 40% від суми операції. Найбільший кешбек нададуть власникам карт Mastercard World Elite.