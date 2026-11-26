Банковская карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году для клиентов государственного финансового учреждения "Ощадбанк" действуют строгие ограничения на финансовые операции, в частности на денежные переводы. При этом, несмотря на жесткие правила безопасности, пользователи теряют значительные суммы средств из-за действий мошенников. В банке объяснили, как аферистам удается обходить лимиты.

Об этом говорится на странице банка в Facebook, передают Новини.LIVE.

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Строгие лимиты на финоперации Ощадбанка

Как отметил один из клиентов, в банке действуют двойные стандарты контроля за финансовыми счетами.

Гражданин отметил, что банковская система осуществляет тщательное отслеживание финансовых потоков и устанавливает жесткие лимиты на переводы с карты на карту. Повысить соответствующий порог онлайн клиентам невозможно.

Несмотря на это, мошенники незаконно выводят значительные суммы средств, а система безопасности не предпринимает никаких действий: не блокирует транзакции и не защищает сбережения на счетах. С подобной ситуацией мужчина столкнулся лично.

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"Ощадбанк постоянно отслеживает финансовые потоки своих клиентов, лимит на переводы с карты на карту не превышает 100 000 гривен, и повысить его онлайн невозможно! Но когда мошенники сняли с моей карты 60 000 гривен, они ничего не сделали, чтобы защитить мои средства!", — говорится в сообщении.

Разъяснения Ощадбанка относительно угрозы потери средств

Как отметил представитель главного офиса Ощадбанка, списание средств посторонними лицами может представлять угрозу исключительно в том случае, если владелец счета самостоятельно раскрывает конфиденциальные реквизиты банковских карт и одноразовые коды подтверждения.

Такие SMS-сообщения могут приходить исключительно на финансовые номера телефонов, которые служат основным ключом доступа к средствам.

В случае незаконного списания средств клиенты должны немедленно обратиться в Национальную полицию или Департамент киберполиции, тогда как банк, со своей стороны, может лишь содействовать расследованию по факту потери средств. Он предоставляет правоохранительным органам по официальным запросам всю техническую информацию.

"Следует отметить, что действительно, ситуация, когда третьи лица успешно списывают средства с карты клиента, возможна исключительно при условии, когда клиент самостоятельно не только предоставляет им конфиденциальную информацию о своей карте, но и код подтверждения, который может поступить только на финансовый номер телефона, который, по сути, является ключом к счету. Рекомендуем подать заявление в полицию или киберполицию о факте мошенничества", — отметили в банке.

Что касается жестких месячных ограничений на карточные переводы в размере 100 000 грн, то лимит ввел не Ощадбанк. Речь идет о правилах, предусмотренных "Меморандумом об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг". Его подписали украинские банки при координации Независимой ассоциации банков Украины и Ассоциации украинских банков при поддержке Национального банка Украины (НБУ). Это требование действует с 1 июня 2025 года.

Кроме того, банк установил в приложении и веб-версии "Ощад 24/7" дополнительные меры предосторожности:

ограничения на транзакции в ночное время, когда фиксируется всплеск активности мошенников;

лимиты на суммы денежных переводов свыше 1 000 грн, требующие дополнительной верификации посредством SMS-сообщения на телефон;

индивидуальные лимиты на оплату товаров/услуг в интернете.

Как закрыть лимит в приложении онлайн

Чтобы защитить себя от рисков списания средств с кредитных карт в случае взлома аккаунта или кражи данных, можно отказаться от кредитного лимита. На карте допускается полное обнуление доступного баланса. Для этого в приложении необходимо:

Зайти в настройки нужной банковской карты;

Выбрать в меню пункт "Кредитный лимит";

Установить новую сумму 0 грн;

Подтвердить сформированный запрос.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в отделении Ощадбанка могут не принять документы для подтверждения происхождения средств и снять блокировку со счета в рамках финансового мониторинга. В банке причиной отказа называют невозможность обслуживания тех клиентов, которым карты выдали в другом отделении.

Еще Новини.LIVE писали, что военные, расплачиваясь картами Ощадбанка, могут получить гарантированные скидки на топливо. Для этого нужно авторизоваться в приложении "Армия+". Чтобы получить скидку, необходимо выбрать в сервисе "Плюсы" соответствующее предложение от АЗК ОККО.