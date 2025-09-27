Ціни на сою у вересні — як і чому змінилися ціни на сою

Жнива у розпалі — скільки коштує тонна сої у вересні
В Україні на агроринку зростає пропозиція на соєві боби на фоні збиральної кампанії. Через це ціни на сою поступово знижуються.
Чому дешевшає соя
Додатково на ціни тиснуть зменшені темпи експорту сої з початком вересня, зазначають аналітики видання Agronews. Проблеми з'явилися після введення 10% мит на експорт сої за кордон. Як зазначають експерти, ціни попиту на сою у порівнянні з показником тижнем раніше, знизилися переважно на 200-600 грн за тонну.
Скільки коштує тонна сої в України
Станом на суботу, 27 вересня, тонну сої продають за ціною у 17 037 грн, свідчать дані на порталі Tripoli.land. Для порівняння: тижнем раніше — у п'ятницю, 19 вересня, вартість сої була на рівні 16 771 грн.
Падіння цін на сою розпочалося з суботи, 20 вересня. Вже до п'ятниці, 26 вересня, тонна сої подешевшала до 16 737 грн. У суботу, 27 вересня, як бачимо, спостерігається незначне подорожчання на ринку, адже тонна сої наразі коштує 17 037 грн.
