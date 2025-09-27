Відео
Жнива у розпалі — скільки коштує тонна сої у вересні

Жнива у розпалі — скільки коштує тонна сої у вересні

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 06:30
Ціни на сою у вересні — як і чому змінилися ціни на сою
Комбайнер і техніка. Фото: УНІАН

В Україні на агроринку зростає пропозиція на соєві боби на фоні збиральної кампанії. Через це ціни на сою поступово знижуються.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Чому дешевшає соя

Додатково на ціни тиснуть зменшені темпи експорту сої з початком вересня, зазначають аналітики видання Agronews. Проблеми з'явилися після введення 10% мит на експорт сої за кордон. Як зазначають експерти, ціни попиту на сою у порівнянні з показником тижнем раніше, знизилися переважно на 200-600 грн за тонну.

Скільки коштує тонна сої в України

Станом на суботу, 27 вересня, тонну сої продають за ціною у 17 037 грн, свідчать дані на порталі Tripoli.land.  Для порівняння: тижнем раніше — у п'ятницю, 19 вересня, вартість сої була на рівні 16 771 грн.

Тонна сої в Україні коштує понад 17 тис. грн. Скриншот: Tripoli.land

Падіння цін на сою розпочалося з суботи, 20 вересня. Вже до п'ятниці, 26 вересня, тонна сої подешевшала до 16 737 грн. У суботу, 27 вересня, як бачимо, спостерігається незначне подорожчання на ринку, адже тонна сої наразі коштує 17 037 грн.

Раніше ми розповідали про ціни на кукурудзу в передостанній тиждень вересня. Вартість зернової наразі перебуває під тиском збиральної кампанії.  Дізнавайтесь також, чому в Україні дешевшає пшениця

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
