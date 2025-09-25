Ціни на кукурудзу у вересні — як змінилася вартість зернової

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні на ринку кукурудзи зберігається подальше зниження цін. На фоні збиральної кампанії аграрії не поспішають з розпродажем зернової.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Які зміни відбулися з цінами на кукурудзу

Як зазначають аналітики Agronews, більша частина покупців наразі працює вже зі сформованими обсягами продукції. При цьому представники ринку не відкидають подальшого падіння цін та збільшення пропозиції на кукурудзу.

Тим часом як свідчать дані на порталі Tripoli.land, станом на четвер, 25 вересня, тонна кукурудзи коштує 8 858 грн. Для порівняння: у середу, 17 вересня, зернова продавалася за ціною 8 734 грн за тонну, а до 20 вересня ціни зросли до 8840 грн/тонна.

Ціни на кукурудзу в Україні. Скриншот: Tripoli.land

У середу, 23 вересня, ціни на кукурудзу знизилися до позначки у 8 834 грн за тонну, однак в період з 24 по 25 вересня тонна подорожчала до 8 858 грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко дешевшає продовольча пшениця. Так, на початку тижня, 22 вересня, тонна коштувала 8 795 грн, тоді як ще 14 вересня ціна тонни була на 126 грн дорожчою.

Також ми розповідали, що крім пшениці на агроринку спостерігається зниження цін на соняшник.