Главная Финансы Жатва в разгаре — сколько стоит тонна сои в сентябре

Жатва в разгаре — сколько стоит тонна сои в сентябре

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 06:30
Цены на сою в сентябре — как и почему изменились цены на сою
Комбайнер и техника. Фото: УНИАН

В Украине на агрорынке растет предложение на соевые бобы на фоне уборочной кампании. Из-за этого цены на сою постепенно снижаются.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Почему дешевеет соя

Дополнительно на цены давят уменьшенные темпы экспорта сои с началом сентября, отмечают аналитики издания Agronews. Проблемы появились после введения 10% пошлин на экспорт сои за границу. Как отмечают эксперты, цены спроса на сою по сравнению с показателем неделей ранее, снизились преимущественно на 200-600 грн за тонну.

Сколько стоит тонна сои в Украине

По состоянию на субботу, 27 сентября, тонну сои продают по цене в 17 037 грн, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land. Для сравнения: неделей ранее — в пятницу, 19 сентября, стоимость сои была на уровне 16 771 грн.

null
Тонна сои в Украине стоит более 17 тыс. грн. Скриншот: Tripoli.land

Падение цен на сою началось с субботы, 20 сентября. Уже к пятнице, 26 сентября, тонна сои подешевела до 16 737 грн. В субботу, 27 сентября, как видим, наблюдается незначительное подорожание на рынке, ведь тонна сои сейчас стоит 17 037 грн.

Ранее мы рассказывали о ценах на кукурузу в предпоследнюю неделю сентября. Стоимость зерновой сейчас находится под давлением уборочной кампании. Узнавайте также, почему в Украине дешевеет пшеница.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
