Цены на сою в сентябре — как и почему изменились цены на сою

Жатва в разгаре — сколько стоит тонна сои в сентябре
В Украине на агрорынке растет предложение на соевые бобы на фоне уборочной кампании. Из-за этого цены на сою постепенно снижаются.
Почему дешевеет соя
Дополнительно на цены давят уменьшенные темпы экспорта сои с началом сентября, отмечают аналитики издания Agronews. Проблемы появились после введения 10% пошлин на экспорт сои за границу. Как отмечают эксперты, цены спроса на сою по сравнению с показателем неделей ранее, снизились преимущественно на 200-600 грн за тонну.
Сколько стоит тонна сои в Украине
По состоянию на субботу, 27 сентября, тонну сои продают по цене в 17 037 грн, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land. Для сравнения: неделей ранее — в пятницу, 19 сентября, стоимость сои была на уровне 16 771 грн.
Падение цен на сою началось с субботы, 20 сентября. Уже к пятнице, 26 сентября, тонна сои подешевела до 16 737 грн. В субботу, 27 сентября, как видим, наблюдается незначительное подорожание на рынке, ведь тонна сои сейчас стоит 17 037 грн.
