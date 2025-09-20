Ціни на соняшник в Україні — скільки коштує тонна у вересні

Поле з соняшниками. Фото: УНІАН

Дощі у вересні, які фіксувалися на заході та півночі країни, дещо загальмували збирання соняшнику. Тим часом попит від переробників зростає, що надає підтримку цінам.

Детальніше про збір соняшнику

В Україні наразі обмолотили всього 570,3 тис. га соняшнику, пише видання Аgronews. Зазначається, що рівень врожайності очікується вищим, ніж у 2024 році.

Водночас переробники переписали ціни на соняшникову олію та продають її зі збільшеною вартістю, тож вони не проти пропонувати кращі ціни на соняшник зі швидкою доставкою. Це може змусити фермерів прискорити продажі.

Скільки зараз коштує тонна соняшнику

Як свідчать дані на порталі Tripoli.land, станом на суботу, 20 вересня тонна соняшнику коштує 26 073 грн. За останні вісім днів соняшник подешевшав на 295 грн.

Вартість тонни соняшнику в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Так, у п'ятницю, 12 вересня ціна на тонну соняшника перебувала на позначці у 26 368 грн.

