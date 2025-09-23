Пшениця в Україні — що сталося з цінами і скільки зараз коштує тонна

Поле з пшеницею. Фото: УНІАН

Ринок пшениці з початком осені демонструє тренд до зниження цін на зерно. За останній тиждень падіння лише пришвидшилося.

Яке зерно в Україні дешевшає

Як зазначається на сайті Української універсальної біржі (УББ), стрімко дешевшає продовольча пшениця, тоді як ціни на фуражну пшеницю поки що відносно стабільні.

''Для аграріїв привабливішим був внутрішній ринок переробки. Водночас у сегменті олійних, пропозиція дещо зростала, що спонукало переробників знижувати закупівельні ціни, хоча через повільні темпи збирання істотного насичення ринку поки не спостерігалося", — зазначають аналітики.

Цікаво, що на європейському ринку ціни на пшеницю зростають. Так, за даними УББ у середу, 18 вересня, ф'ючерси на пшеницю сягнули нового двотижневого максимуму. Паралельно з цією подією на ринку зерна в ЄС, послабився курс євро.

Як дешевшала пшениця в Україні

За даними на сайті Tripoli.land, станом на понеділок, 22 вересня, тонна пшениці на внутрішньому ринку торгується за ціною у 8 795 грн. Починаючи з неділі, 14 вересня, пшениця втратила у ціні 126 грн.

Ціни на пшеницю з 14 по 22 вересня. Скриншот Tripoli.land

Так, на початку минулого тижня за тонну зерна пропонували 8 921 грн. Така ціна протрималася до 15 вересня, після чого почалося стрімке падіння.

Вже 18 вересня ціна на пшеницю становила 8 810 грн за тонну. А 21 вересня показник знизився до тижневого наразі мінімуму у 8 795 грн.

Раніше повідомлялося про подешевшання фуражної кукурудзи. Так, 12 вересня ціна впала до 7 906 грн за тонну, тоді як 4 вересня фуражна кукурудза коштувала 9 316 грн за тонну.