Субсидії на опалювальний сезон — кому може загрожувати втрата частини допомоги

Пенсійний фонд України (ПФУ) здійснить перерахунок житлових субсидій на новий опалювальний сезон 2025–2026, починаючи з жовтня. Деяким українцям нададуть допомогу у разі повторного звернення на основі нових заяв, проте дехто може втратити право на виплати.

Правила перерахунку субсидій на зиму

Під автоматичний перерахунок субсидій на опалювальний період потрапила більшість домогосподарств, які до цього отримували допомогу, а також ті, у кого упродовж літа розмір субсидії дорівнював нулю.

Він торкнеться всіх, у кого не було змін у складі сім’ї чи обставинах, що впливають на право на підтримку від держави.

Сума субсидій буде розраховуватися, враховуючи офіційний період опалення — з 16 жовтня по 15 квітня включно, відповідно до пункту 70 положення, затвердженого урядовою постановою №848.

За повідомленням Пенсійного фонду, є категорії громадян, які мають звернутися повторно та подати нову заяву у разі:

якщо оформлення субсидії відбувається вперше;

сталися зміни в складі родини/місці проживання;

є непогашені борги за послуги ЖКГ/є договір про реструктуризацію;

додані/змінені постачальники комунальних послуг;

заборгованість оскаржується у судовому порядку.

"У разі зміни життєвих обставин громадяни мають повідомити про це Пенсійний фонд, щоб уникнути помилок у нарахуванні допомоги", — роз’яснили у відомстві.

Щодо термінів подання заяв, то, якщо з документами звернутися у період з 1 жовтня по 30 листопада, то субсидію призначать зі старту опалювального сезону. Якщо ж звернутися після 30 листопада, то виплати розпочнуться з місяця надання заяви та пакету документів.

Таким чином, щоб отримати фіндопомогу без затримки, громадяни мають встигнути подати документи до грудня.

Кому загрожує втрата частини виплат

У ПФУ попередили, що порушення правил надання субсидій може загрожувати скороченням або припиненням виплат.

Основними підставами для цього можуть бути:

несвоєчасне інформування щодо зміни складу родини;

зростання обсягу доходів, про які не поставлено до відома;

є заборгованість за послуги ЖКГ, не врегульована в установленому порядку;

недостовірна інформація у декларації про доходи.

Для уникнення помилок, громадяни мають самостійно перевірити власні дані та у разі появи змін — сповістити органи ПФУ.

