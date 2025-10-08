Відео
Головна Фінанси Субсидії на зиму — чому радять звернутись до ПФУ до 30 листопада

Субсидії на зиму — чому радять звернутись до ПФУ до 30 листопада

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 08:50
Житлові субсидії на зиму — до якого числа і кому необхідно подати заяву до ПФУ
Гроші та квитанції для сплати послуг ЖКГ. Фото: Новини.LIVE

З жовтня 2025 року Пенсійний фонд України (ПФУ) здійснить розрахунок житлових субсидій для домогосподарств на опалювальний сезон 2025-2026 років. Відомо, кому нараховуватимуть, куди звертатися і до якого числа, а також, які необхідні документи для отримання допомоги від держави.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

Читайте також:

Кому потрібно звернутись за призначенням житлових субсидій

Більшості громадян перепризначать допомогу на оплату комунальних послуг на зиму автоматично, зокрема тим, у кого розмір субсидії в літній період становив 0 грн, а декому необхідно буде окремо звернутися до Пенсійного фонду. Йдеться про тих, хто вперше планує отримати субсидію.   

Також до ПФУ мають звернутись ті, хто мав субсидію, однак станом на 1 жовтня сталися зміни у складі домогосподарства, в переліку комунальних послуг.

Окрім того, написати заяву на допомогу можуть громадяни, яким субсидію перед цим не призначили через борги, а нині їх або погасили, оформили договір реструктуризації, або оскаржили у суді.

ПФУ розрахує житлову субсидію, враховуючи тривалість опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Під час визначення розміру допомоги на опалювальний сезон будуть враховувати доходи за перший та другий квартали 2025 року. Якщо йдеться про доходи у вигляді пенсії, то їх врахують в розмірі нарахованих виплат за серпень цього року.

Які необхідні документи, коли та як подавати 

Для оформлення субсидії громадяни мають подати заяву, декларацію та, залежно від обставин, наступні документи:

  • договір оренди житла (якщо йдеться про проживання в орендованому житлі);
  • договір про реструктуризацію боргу (за наявності заборгованості);
  • довідка внутрішньо переміщеної особи (у разі звернення за субсидією за адресою фактичного проживання).

Подавати документи на субсидію можна, обравши один із таких способів:

  • особисто через сервісний центр Пенсійного фонду;
  • через пошту на адресу тероргану фонду;
  • дистанційно на порталі е-послуг ПФУ чи застосунок "Пенсійний фонд".

Також документи приймають уповноважені посадові особи тергромад, центри надання адмінпослуг та через держпортал "Дія".

Якщо громадяни подадуть документи з 1 жовтня до 30 листопада, то субсидію призначать з початку опалювального періоду, якщо пізніше — з місяця, коли було звернення.

Раніше ми писали, коли можуть надавати пільги на комунальні послуги у разі тимчасової зміни адреси проживання. Для цього потрібно дотримуватися певних умов. 

Також ми розповідали про те, за яких умов можна оформити допомогу на оплату комунальних послуг за наявності заборгованості. Такій категорії теж можуть призначити субсидію.  

комунальні послуги субсидії ЖКГ ПФУ послуги
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
