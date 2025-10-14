Субсидии на отопительный сезон — кому может грозить потеря части помощи

Деньги и квитанции для оплаты коммунальных услуг. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) осуществит перерасчет жилищных субсидий на новый отопительный сезон 2025-2026, начиная с октября. Некоторым украинцам окажут помощь в случае повторного обращения на основе новых заявлений, однако некоторые могут потерять право на выплаты.

Правила перерасчета субсидий на зиму

Под автоматический перерасчет субсидий на отопительный период попало большинство домохозяйств, которые до этого получали помощь, а также те, у кого в течение лета размер субсидии равнялся нулю.

Он коснется всех, у кого не было изменений в составе семьи или обстоятельствах, влияющих на право на поддержку от государства.

Сумма субсидий будет рассчитываться, учитывая официальный период отопления — с 16 октября по 15 апреля включительно, в соответствии с пунктом 70 положения, утвержденного правительственным постановлением №848.

По сообщению Пенсионного фонда, есть категории граждан, которые должны обратиться повторно и подать новое заявление в случае:

если оформление субсидии происходит впервые;

произошли изменения в составе семьи/месте жительства;

есть непогашенные долги за услуги ЖКХ/есть договор о реструктуризации;

добавлены/изменены поставщики коммунальных услуг;

задолженность оспаривается в судебном порядке.

"В случае изменения жизненных обстоятельств граждане должны сообщить об этом Пенсионный фонд, чтобы избежать ошибок в начислении помощи", — разъяснили в ведомстве.

Относительно сроков подачи заявлений, то, если с документами обратиться в период с 1 октября по 30 ноября, то субсидию назначат со старта отопительного сезона. Если же обратиться после 30 ноября, то выплаты начнутся с месяца предоставления заявления и пакета документов.

Таким образом, чтобы получить финпомощь без задержки, граждане должны успеть подать документы до декабря.

Кому грозит потеря части выплат

В ПФУ предупредили, что нарушение правил предоставления субсидий может грозить сокращением или прекращением выплат.

Основными основаниями для этого могут быть:

несвоевременное информирование об изменении состава семьи;

рост объема доходов, о которых не поставлено в известность;

есть задолженность за услуги ЖКХ, не урегулированная в установленном порядке;

недостоверная информация в декларации о доходах.

Во избежание ошибок, граждане должны самостоятельно проверить собственные данные и в случае появления изменений — известить органы ПФУ.

