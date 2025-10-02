Субсидії на холодний сезон — яку додаткову довідку вимагають від клієнтів та як отримати

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

Перед новим опалювальним сезоном 2025-2026 від українських споживачів природного газу можуть вимагати надати довідку про стан рахунку з підтвердженням відсутності заборгованості за газопостачання. У компанії "Нафтогаз України" розповіли, коли необхідний такий документ, та дали інструкцію, як його можна отримати.

Про це інформує пресслужба Нафтогазу у соціальній мережі Facebook.

Чому від клієнтів можуть вимагати довідку, що немає боргів за газ

У компанії пояснили, що йдеться про документ, де підтверджено факт відсутності протермінованої заборгованості у клієнта перед нинішнім постачальником за спожитий природний газ.

Зокрема, восени довідку про відсутність боргу за газ можуть запитати від громадян під час оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги на новий опалювальний сезон. Пенсійний фонд просить деяких громадян звертатися з повторною заявою та низкою документів, щоб оформити допомогу в оплаті комуналки. У праві на субсидії можуть відмовити, якщо будуть наявні борги.

Зокрема, такий документ громадяни можуть отримати в особистому кабінеті ГК "Нафтогаз Україна". Це дозволить заощадити час та уникнути потреби особистого звернення до відділень.

Правила отримання інформації про відсутність боргу

У компанії надали покрокову інструкцію клієнтам, які хочуть оформити субсидію, а необхідна довідка про відсутність боргів. Це можна зробити різними способами:

через особистий кабінет;

через чат-боти у Viber та Telegram;

через термінали самообслуговування Ощадбанку, ПриватБанку, EasyPay, City24.

Дистанційний процес отримання довідки простий за наявності доступу до інтернету. Для цього потрібно:

увійти в особистий кабінет на сайті;

у розділі "Онлайн-послуги" вибрати пункт "Довідка про стан рахунку";

обрати "Сформувати";

завантажити документ.

Також можна особисто звернутись до Центру обслуговування клієнтів ГК "Нафтогаз України", надавши паспорт/ID-картку, номер ЕІС-коду/особового рахунку.

