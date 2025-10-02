Відео
Субсидії на зиму — від клієнтів вимагають важливу довідку

Субсидії на зиму — від клієнтів вимагають важливу довідку

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 08:50
Субсидії на холодний сезон — яку додаткову довідку вимагають від клієнтів та як отримати
Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

Перед новим опалювальним сезоном 2025-2026 від українських споживачів природного газу можуть вимагати надати довідку про стан рахунку з підтвердженням відсутності заборгованості за газопостачання. У компанії "Нафтогаз України" розповіли, коли необхідний такий документ, та дали інструкцію, як його можна отримати.

Про це інформує пресслужба Нафтогазу у соціальній мережі Facebook.

Чому від клієнтів можуть вимагати довідку, що немає боргів за газ

У компанії пояснили, що йдеться про документ, де підтверджено факт відсутності протермінованої заборгованості у клієнта перед нинішнім постачальником за спожитий природний газ.

Зокрема, восени довідку про відсутність боргу за газ можуть запитати від громадян під час оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги на новий опалювальний сезон. Пенсійний фонд просить деяких громадян звертатися з повторною заявою та низкою документів, щоб оформити допомогу в оплаті комуналки. У праві на субсидії можуть відмовити, якщо будуть наявні борги.  

Зокрема, такий документ громадяни можуть отримати в особистому кабінеті ГК "Нафтогаз Україна". Це дозволить заощадити час та уникнути потреби особистого звернення до відділень.

Правила отримання інформації про відсутність боргу

У компанії надали покрокову інструкцію клієнтам, які хочуть оформити субсидію, а необхідна довідка про відсутність боргів. Це можна зробити різними способами:

  • через особистий кабінет;
  • через чат-боти у Viber та Telegram;
  • через термінали самообслуговування Ощадбанку, ПриватБанку, EasyPay, City24.

Дистанційний процес отримання довідки простий за наявності доступу до інтернету. Для цього потрібно:

  • увійти в особистий кабінет на сайті;
  • у розділі "Онлайн-послуги" вибрати пункт "Довідка про стан рахунку";
  • обрати "Сформувати";
  • завантажити документ.

Також можна особисто звернутись до Центру обслуговування клієнтів ГК "Нафтогаз України", надавши паспорт/ID-картку, номер ЕІС-коду/особового рахунку.

Раніше ми писали, що у Нафтогазі порадили клієнтам перейти на сучасний спосіб оплати за газ. Йдеться про цифровий варіант, який завжди буде під рукою.  

Також ми розповідали, що клієнтам Нафтогаз може повернути кошти на особові рахунки через переплату/помилково надіслані суми. Для цього надали спеціальну інструкцію. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
