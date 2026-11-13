Комунальні платіжки, підрахунки та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року Пенсійний фонд України (ФПУ) вже здійснив розрахунки щодо житлових субсидій для опалювального сезону 2026-2027 років. Субсидіанти можуть самостійно перевірити суми нарахованої допомоги. У фонді пояснили, як це зробити дистанційно.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію одного з управлінь ПФУ.

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Як визначається сума житлової субсидії за жовтень

За даними Пенсійного фонду, відповідно до норм законодавства, держава виплачує житлову субсидію в поточному місяці за попередній. Тобто сума допомоги за жовтень має надійти листопаді.

Згідно з правилами, розмір субсидії за перший місяць опалювального сезону обчислюється за 16 днів, починаючи з 16 жовтня, враховуючи послугу з опалення житла:

індивідуальне газове опалення;

опалення електроенергією;

централізоване теплопостачання.

Як самостійно перевірити нарахування субсидії за жовтень

За повідомленням Пенсійного фонду, громадяни можуть самостійно проконтролювати інформацію про нарахування субсидії в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ. Для цього необхідно:

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Зайти на портал Пенсійного фонду України; Увійти до власного е-кабінету; Відкрити розділ "Моя субсидія".

Там кожен субсидіант отримає вичерпну інформацію про суму призначеної допомоги за індивідуальними показниками або причини відмови. Якщо людина не згодна з рішенням, то може звернутися до Пенсійного фонду за роз'ясненнями, а також може додати необхідні документи для перегляду розміру допомоги.

Як призначають житлову субсидію у 2026 році

У Пенсійному фонді розповіли про важливий нюанс у зверненні та призначенні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Ті, хто не бажають втратити певну суму допомоги, мають вчасно звернутися з документами до ПФУ.

Згідно з чинними умовами:

Якщо документи для оформлення субсидії подати до 30 листопада 2026 року включно, то субсидія буде призначена з початку опалювального періоду.

Якщо подати документ пізніше цієї дати, з 1 грудня, то субсидія буде призначена вже з місяця звернення.

Громадяни мають надавати документи одним із наступних способів:

Дистанційно — через портал е-послуг ПФУ/застосунок "Пенсійний фонд";

Особисто — через будь-який сервісний центр ПФУ;

Поштою — на адресу тероргану Пенсійного фонду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Нафтогазі уточнили дію нових правил обслуговування клієнтів вже в листопаді цього року. Тепер передавати дані з газових лічильників необхідно по-новому. Один зі звичних способів стане недоступним. Громадяни мають встановити мобільний застосунок "Куб" та передавати інформацію у ньому.

Ще Новини.LIVE писали про те, що боржникам відмовлять у житловій субсидії в опалювальний сезон, якщо не розрахуються перед ГК "Нафтогаз України". Відсутність боргу має бути підтверджена документально. Після сплати клієнт має замовити довідку від Нафтогазу. Це можна зробити у терміналах банків, EasyPay чи City24.