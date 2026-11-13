Житлові субсидії: як перевірити суму нарахування за жовтень
У листопаді 2026 року Пенсійний фонд України (ФПУ) вже здійснив розрахунки щодо житлових субсидій для опалювального сезону 2026-2027 років. Субсидіанти можуть самостійно перевірити суми нарахованої допомоги. У фонді пояснили, як це зробити дистанційно.
Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію одного з управлінь ПФУ.
Як визначається сума житлової субсидії за жовтень
За даними Пенсійного фонду, відповідно до норм законодавства, держава виплачує житлову субсидію в поточному місяці за попередній. Тобто сума допомоги за жовтень має надійти листопаді.
Згідно з правилами, розмір субсидії за перший місяць опалювального сезону обчислюється за 16 днів, починаючи з 16 жовтня, враховуючи послугу з опалення житла:
- індивідуальне газове опалення;
- опалення електроенергією;
- централізоване теплопостачання.
Як самостійно перевірити нарахування субсидії за жовтень
За повідомленням Пенсійного фонду, громадяни можуть самостійно проконтролювати інформацію про нарахування субсидії в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ. Для цього необхідно:
- Зайти на портал Пенсійного фонду України;
- Увійти до власного е-кабінету;
- Відкрити розділ "Моя субсидія".
Там кожен субсидіант отримає вичерпну інформацію про суму призначеної допомоги за індивідуальними показниками або причини відмови. Якщо людина не згодна з рішенням, то може звернутися до Пенсійного фонду за роз'ясненнями, а також може додати необхідні документи для перегляду розміру допомоги.
Як призначають житлову субсидію у 2026 році
У Пенсійному фонді розповіли про важливий нюанс у зверненні та призначенні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Ті, хто не бажають втратити певну суму допомоги, мають вчасно звернутися з документами до ПФУ.
Згідно з чинними умовами:
- Якщо документи для оформлення субсидії подати до 30 листопада 2026 року включно, то субсидія буде призначена з початку опалювального періоду.
- Якщо подати документ пізніше цієї дати, з 1 грудня, то субсидія буде призначена вже з місяця звернення.
Громадяни мають надавати документи одним із наступних способів:
- Дистанційно — через портал е-послуг ПФУ/застосунок "Пенсійний фонд";
- Особисто — через будь-який сервісний центр ПФУ;
- Поштою — на адресу тероргану Пенсійного фонду.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Нафтогазі уточнили дію нових правил обслуговування клієнтів вже в листопаді цього року. Тепер передавати дані з газових лічильників необхідно по-новому. Один зі звичних способів стане недоступним. Громадяни мають встановити мобільний застосунок "Куб" та передавати інформацію у ньому.
Ще Новини.LIVE писали про те, що боржникам відмовлять у житловій субсидії в опалювальний сезон, якщо не розрахуються перед ГК "Нафтогаз України". Відсутність боргу має бути підтверджена документально. Після сплати клієнт має замовити довідку від Нафтогазу. Це можна зробити у терміналах банків, EasyPay чи City24.