Комуналка зі знижкою 50%: хто може відмовитися від субсидії та оформити пільгу

Платіжки можна зменшити вдвічі: як заощадити на комуналці
Українці, які мають право і на житлову субсидію, і на пільгу, не можуть отримувати їх одночасно. Але це не означає, що влітку вони мають залишатися без допомоги. Якщо субсидія на неопалювальний сезон становить 0 гривень, людина може звернутися за пільгою і отримувати її вже з місяця подання заяви.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.
Кому краще обрати пільгу
Пільга на комунальні послуги передбачена для визначених законом категорій громадян. Серед них — учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України та інші категорії.
Тому якщо людина має право на пільгу, але влітку їй розрахували субсидію у розмірі 0 гривень, вона може подати заяву на пільгу. У такому випадку допомогу призначать з місяця звернення.
Що потрібно зробити
Для отримання пільги недостатньо просто мати відповідний статус. Людина має бути внесена до Реєстру осіб, які мають право на пільги. Тому потрібно подати:
- заяву про включення до Реєстру;
- заяву про призначення пільги.
Після цього Пенсійний фонд зможе призначити відповідну знижку на оплату житла та комунальних послуг.
Яку знижку можуть отримати сім'ї загиблих військових
Для сімей загиблих Захисників і Захисниць закон передбачає 50-відсоткову знижку на оплату житла та низку комунальних послуг у межах установлених норм. Йдеться, зокрема, про:
- користування житлом;
- газ;
- електроенергію;
- водопостачання та водовідведення;
- вивезення побутових відходів;
- скраплений газ для побутових потреб.
Також передбачена 50-відсоткова знижка на пічне паливо для тих, хто живе у будинках без іншого опалення.
Окрема норма для непрацездатних сімей
Для сімей, які складаються лише з непрацездатних осіб, зокрема пенсіонерів, діє окрема норма щодо газу для опалення. У такому випадку 50-відсоткова знижка може поширюватися на подвійний розмір нормативної опалювальної площі — 42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку, плюс 21 кв. м на сім'ю.
Що буде із субсидією взимку
Якщо влітку людина вирішила користуватися пільгою, це не означає, що вона назавжди відмовляється від субсидії. З початком опалювального сезону можна знову звернутися за житловою субсидією. Тобто механізм дозволяє обирати той вид державної підтримки, який у конкретний період вигідніший для домогосподарства.
Варто знати про важливий нюанс. Якщо в наступному неопалювальному сезоні розмір призначеної субсидії знову становитиме 0 гривень, пільгу можуть поновити автоматично.
Раніше Новини.LIVE писали, що українцям не варто лякатися, якщо у платіжці субсидія раптом зазначена як 0 гривень. Це не означає відмову в допомозі: розмір виплати можуть переглянути, якщо зміняться доходи сім’ї, тарифи або склад домогосподарства.
Також Новини.LIVE повідомляли, що українців за кордоном можуть позбавити субсидії чи пенсії. Сам факт життя за кордоном, наявності іноземної картки чи банківського рахунку не означає автоматичного скасування субсидії або пенсії. Водночас на виплати можуть вплинути тривале перебування родича за кордоном, великі покупки, значні депозити чи регулярні грошові перекази з-за кордону.