Коммунальные счета, расчеты и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) уже произвел расчеты по жилищным субсидиям на отопительный сезон 2026–2027 годов. Получатели субсидий могут самостоятельно проверить суммы начисленной помощи. В фонде объяснили, как это сделать удаленно.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из управлений ПФУ.

Реклама

Как определяется сумма жилищной субсидии за октябрь

По данным Пенсионного фонда, в соответствии с нормами законодательства, государство выплачивает жилищную субсидию в текущем месяце за предыдущий. То есть сумма помощи за октябрь должна поступить в ноябре.



Согласно правилам, размер субсидии за первый месяц отопительного сезона рассчитывается за 16 дней, начиная с 16 октября, с учетом услуги по отоплению жилья:

индивидуальное газовое отопление;

отопление электроэнергией;

централизованное теплоснабжение.

Как самостоятельно проверить начисление субсидии за октябрь

По сообщению Пенсионного фонда, граждане могут самостоятельно проверить информацию о начислении субсидии в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ. Для этого необходимо:

Зайти на портал Пенсионного фонда Украины; Войти в свой электронный кабинет; Открыть раздел "Моя субсидия".

Там каждый получатель субсидии получит исчерпывающую информацию о сумме назначенной помощи по индивидуальным показателям или о причинах отказа. Если человек не согласен с решением, он может обратиться в Пенсионный фонд за разъяснениями, а также предоставить необходимые документы для пересмотра размера помощи.

Читайте также:

Как назначается жилищная субсидия в 2026 году

В Пенсионном фонде рассказали о важном нюансе при подаче заявления и назначении помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Те, кто не желает лишиться определенной суммы помощи, должны своевременно обратиться с документами в ПФУ.

Согласно действующим условиям:

Если документы для оформления субсидии подать до 30 ноября 2026 года включительно, то субсидия будет назначена с начала отопительного периода.

Если подать документы позже этой даты, с 1 декабря, то субсидия будет назначена уже с месяца обращения.

Граждане должны подавать документы одним из следующих способов:

Удаленно — через портал электронных услуг ПФУ/приложение "Пенсионный фонд";

Лично — через любой сервисный центр ПФУ;

По почте — на адрес терроргана Пенсионного фонда.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе уточнили действие новых правил обслуживания клиентов уже в ноябре этого года. Теперь передавать данные с газовых счетчиков необходимо по-новому. Один из привычных способов станет недоступным. Гражданам необходимо установить мобильное приложение "Куб" и передавать информацию через него.

Еще Новини.LIVE писали о том, что должникам откажут в жилищной субсидии в отопительный сезон, если они не рассчитаются с ГК "Нафтогаз Украины". Отсутствие задолженности должно быть подтверждено документально. После оплаты клиенту необходимо заказать справку от Нафтогаза. Это можно сделать в банкоматах, через EasyPay или City24.