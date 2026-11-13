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Главная Финансы Жилищные субсидии: как проверить сумму начисления за октябрь

Жилищные субсидии: как проверить сумму начисления за октябрь

Ua ru
13 ноября 2026 08:50
Субсидия на отопительный сезон: как проверить размер помощи онлайн Новини.LIVE
Коммунальные счета, расчеты и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) уже произвел расчеты по жилищным субсидиям на отопительный сезон 2026–2027 годов. Получатели субсидий могут самостоятельно проверить суммы начисленной помощи. В фонде объяснили, как это сделать удаленно.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из управлений ПФУ.

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Как определяется сумма жилищной субсидии за октябрь

По данным Пенсионного фонда, в соответствии с нормами законодательства, государство выплачивает жилищную субсидию в текущем месяце за предыдущий. То есть сумма помощи за октябрь должна поступить в ноябре.

Согласно правилам, размер субсидии за первый месяц отопительного сезона рассчитывается за 16 дней, начиная с 16 октября, с учетом услуги по отоплению жилья:

  • индивидуальное газовое отопление;
  • отопление электроэнергией;
  • централизованное теплоснабжение.

Как самостоятельно проверить начисление субсидии за октябрь

По сообщению Пенсионного фонда, граждане могут самостоятельно проверить информацию о начислении субсидии в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ. Для этого необходимо:

  1. Зайти на портал Пенсионного фонда Украины;
  2. Войти в свой электронный кабинет;
  3. Открыть раздел "Моя субсидия".

Там каждый получатель субсидии получит исчерпывающую информацию о сумме назначенной помощи по индивидуальным показателям или о причинах отказа. Если человек не согласен с решением, он может обратиться в Пенсионный фонд за разъяснениями, а также предоставить необходимые документы для пересмотра размера помощи.

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Как назначается жилищная субсидия в 2026 году

В Пенсионном фонде рассказали о важном нюансе при подаче заявления и назначении помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Те, кто не желает лишиться определенной суммы помощи, должны своевременно обратиться с документами в ПФУ.

Согласно действующим условиям:

  • Если документы для оформления субсидии подать до 30 ноября 2026 года включительно, то субсидия будет назначена с начала отопительного периода.
  • Если подать документы позже этой даты, с 1 декабря, то субсидия будет назначена уже с месяца обращения.

Граждане должны подавать документы одним из следующих способов:

  • Удаленно — через портал электронных услуг ПФУ/приложение "Пенсионный фонд";
  • Лично — через любой сервисный центр ПФУ;
  • По почте — на адрес терроргана Пенсионного фонда.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе уточнили действие новых правил обслуживания клиентов уже в ноябре этого года. Теперь передавать данные с газовых счетчиков необходимо по-новому. Один из привычных способов станет недоступным. Гражданам необходимо установить мобильное приложение "Куб" и передавать информацию через него.

Еще Новини.LIVE писали о том, что должникам откажут в жилищной субсидии в отопительный сезон, если они не рассчитаются с ГК "Нафтогаз Украины". Отсутствие задолженности должно быть подтверждено документально. После оплаты клиенту необходимо заказать справку от Нафтогаза. Это можно сделать в банкоматах, через EasyPay или City24.

коммунальные услуги субсидии ПФУ деньги помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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