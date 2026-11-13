Жилищные субсидии: как проверить сумму начисления за октябрь
В ноябре 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) уже произвел расчеты по жилищным субсидиям на отопительный сезон 2026–2027 годов. Получатели субсидий могут самостоятельно проверить суммы начисленной помощи. В фонде объяснили, как это сделать удаленно.
Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из управлений ПФУ.
Как определяется сумма жилищной субсидии за октябрь
По данным Пенсионного фонда, в соответствии с нормами законодательства, государство выплачивает жилищную субсидию в текущем месяце за предыдущий. То есть сумма помощи за октябрь должна поступить в ноябре.
Согласно правилам, размер субсидии за первый месяц отопительного сезона рассчитывается за 16 дней, начиная с 16 октября, с учетом услуги по отоплению жилья:
- индивидуальное газовое отопление;
- отопление электроэнергией;
- централизованное теплоснабжение.
Как самостоятельно проверить начисление субсидии за октябрь
По сообщению Пенсионного фонда, граждане могут самостоятельно проверить информацию о начислении субсидии в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ. Для этого необходимо:
- Зайти на портал Пенсионного фонда Украины;
- Войти в свой электронный кабинет;
- Открыть раздел "Моя субсидия".
Там каждый получатель субсидии получит исчерпывающую информацию о сумме назначенной помощи по индивидуальным показателям или о причинах отказа. Если человек не согласен с решением, он может обратиться в Пенсионный фонд за разъяснениями, а также предоставить необходимые документы для пересмотра размера помощи.
Как назначается жилищная субсидия в 2026 году
В Пенсионном фонде рассказали о важном нюансе при подаче заявления и назначении помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Те, кто не желает лишиться определенной суммы помощи, должны своевременно обратиться с документами в ПФУ.
Согласно действующим условиям:
- Если документы для оформления субсидии подать до 30 ноября 2026 года включительно, то субсидия будет назначена с начала отопительного периода.
- Если подать документы позже этой даты, с 1 декабря, то субсидия будет назначена уже с месяца обращения.
Граждане должны подавать документы одним из следующих способов:
- Удаленно — через портал электронных услуг ПФУ/приложение "Пенсионный фонд";
- Лично — через любой сервисный центр ПФУ;
- По почте — на адрес терроргана Пенсионного фонда.
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