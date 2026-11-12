Людина з платіжкою та грошима біля газової плити. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" уточнили, як зміняться правила обслуговування клієнтів з кінця листопада 2026 року. Йдеться про зміни, що стосуються передачі даних з газових лічильників. Один зі звичних способів стане недоступним для клієнтів, залишиться альтернатива.

Про це йдеться у повідомлені пресслужби компанії, інформують Новини.LIVE.

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Передача даних з лічильників газу по-новому

Як зазначили у компанії, з 28 листопада передати дані лічильника через особистий кабінет на сайті ГК "Нафтогаз України" стане неможливо.

Приймання показань приладів обліку здійснюватиме оператор газорозподільної мережі (ГРМ), тому надалі буде недоступною передача показань через сервіси Нафтогазу. Водночас клієнти, як і раніше, зможуть передавати інформацію з 1 по 5 число кожного місяця через мобільний застосунок "Куб".

В особистому кабінеті залишаться доступними такі можливості:

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контроль за нарахуваннями;

відстеження надходження оплати;

формувати необхідних довідок;

інші послуги.

"Звертаємо увагу, що Особистий кабінет ГК "Нафтогаз України" залишається доступним для Вас. У ньому Ви можете контролювати нарахування, відстежувати надходження оплат, формувати необхідні довідки та користуватися іншими зручними сервісами", — уточнили у пресслужбі.

Також у компанії назвали альтернативний спосіб передачі даних лічильника, для тих, хто немає можливості встановити застосунок "Куб". Там зауважили, що передавати інформацію з 1 по 5 число кожного місяця можна буде безпосередньо операторам газорозподільної мережі (ГРМ).

Як передати дані лічильника через "Куб"

Громадяни можуть встановити мобільний застосунок "Куб" та оперувати ним можуть наступним чином:

Необхідно завантажити застосунок із Google Play для пристроїв Android/App Store для iPhone; Зареєструватися, зазначивши номер телефону; Додати власний особовий рахунок (дев'ятизначний номер у платіжці); Відкрити пункт передачі даних лічильника; Ввести актуальні цифри та підтвердити відправлення.

Що буде, якщо клієнт не передасть дані до 5-го числа

Якщо споживачі не встигнуть передати інформацію з 1-го до 5-го числа включно, то обсяг спожитого ресурсу розрахують за середньомісячним плановим показником.

За таких умов сума у квитанції буде відрізнятися від вартості фактично використаного природного газу. Для уникнення розбіжностей у нарахуваннях, потрібно дотримуватися встановлених термінів та зберігати підтвердження передання інформації.

Також важливо пам'ятати, що передавати дані з лічильників потрібно навіть тоді, коли упродовж місяця газом не користуються. За таких умов потрібно повторно зазначити ті ж цифри, що й під час попередньої передачі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що боржники під час опалювального сезону повинні вчасно розрахуватися перед ГК "Нафтогаз України", щоб мати право на житлову субсидію. Цей факт повинен бути підтверджений документально. Після сплати боргу клієнти можуть замовити довідку на сайті Нафтогазу, у терміналах самообслуговування (Ощадбанку, ПриватБанку, EasyPay, City24).

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Газмережі пояснили, як формується вартість доставки газу. За правилами, для обчислення беруть обсяг за останній газовий рік, поділений на 12 місяців і помножений на тариф "Газмережі". Газовий рік припадає на період: з 1 жовтня до 30 вересня.