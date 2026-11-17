Комунальні квитанції, розрахунки та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

В Україні не всі люди похилого віку можуть оформити житлову субсидію на опалювальний сезон. Йдеться про громадян, які досягнули 60 років, не працюють і при цьому не мають пенсії. Згідно з правилами, така категорія субсидіантів повинна дотриматися вимоги щодо наявності певної кількості страхового стажу.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ), інформують Новини.LIVE.

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За яких умов не передбачена субсидія тим, кому 60+

Як пояснили в ПФУ, громадяни, яким понад 60 років, однак не мають можливості оформити пенсію через недостатню кількість страхового стажу, зможуть розраховувати на підтримку від держави у вигляді покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг виключно за дотримання певних умов.

Житлову субсидію за таких обставин призначають за умови:

наявності щонайменше 15 років страхового стажу;

стажу не менше ніж місяць протягом періоду, за який враховують доходи під час призначення субсидії;

отримання державної соцдопомоги малозабезпеченій сім’ї.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

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На які комунальні послуги можна отримати субсидію

Адресну державну допомогу домогосподарствам з людьми похилого віку можна отримати на відшкодування витрат з оплати основних комунальних послуг. Йдеться про такі види:

постачання/розподіл газу;

постачання електроенергії;

теплопостачання;

постачання гарячої води;

водопостачання/водовідведення;

управління побутовими відходами.

На оплату абонентського обслуговування послуг:

водопостачання та водовідведення;

постачання гарячої води;

теплопостачання;

управління побутовими відходами.

На купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Як врахують доходи та коли призначать допомогу

За даними ПФУ, розмір субсидії для громадян похилого віку залежить від доходу домогосподарства. Зокрема, для тих, кому 60+, під час розрахунку допомоги з початку опалювального сезону враховують:

Для непрацюючих громадян — пенсію за серпень 2026 року. Для працюючих пенсіонерів — зарплату за І-ІІ квартали поточного року, будь-які інші доходи (зокрема, здачу майна/землі в оренду, дивіденди, деякі соцдопомогу).

Субсидія покриє частину витрат, що перевищує обов’язковий платіж, у рамках затверджених нормативів.

Для отримання субсидії з початку опалювального сезону громадяни повинні подати заявку до 30 листопада включно. Якщо звернутися пізніше цього терміну, допомогу призначать з місяця звернення.

Субсидія на опалювальний період призначається з жовтня 2026-го до 30 квітня 2027 року, а витрати, пов’язані з опаленням, розраховують, враховуючи нормативний термін сезону — з 16 жовтня до 15 квітня включно (від фактичного часу початку чи завершення подачі тепла в будинки).

"Тож якщо ви звернетеся за призначенням субсидії, наприклад, з початку опалювального сезону, житлову субсидію вам буде призначено, якщо ви належали до категорії малозабезпечених та упродовж січня — червня хоча б місяць отримували допомогу малозабезпеченій сім’ї", — пояснили у ПФУ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як розрахують розмір субсидії. За даними ПФУ, обов’язкову частку витрат на оплату комунпослуг визначають, виходячи з доходів родини. Через це сума буде індивідуальною. Житлова субсидія повинна покрити лише частину витрат, що перевищує обов’язковий платіж.

Ще Новини.LIVE писали про те, що пільговики можуть втратити держдопомогу в оплаті комунпослуг з низки причин. Для запобігання цьому громадяни повинні поінформувати Пенсійний фонд, якщо сталися будь-які зміни. Звернутися з повідомленням до ПФУ потрібно упродовж 30 днів з документами.