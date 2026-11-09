Комунальні платіжки та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) закликали громадян якнайшвидше подати заяву на оформлення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКГ). Для того, щоб отримати субсидію на весь опалювальний сезон 2026-2027 років, необхідно це зробити до кінця листопада.

Про те, хто має право на допомогу та які необхідні документи, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

До якого числа необхідно подати заяву до ПФУ

Як зазначають у Пенсійному фонді, для того, щоб субсидія почала надходити з початку опалювального сезону, звернутися за нею необхідно до 30 листопада включно. Після цієї дати субсидію призначать з місяця звернення, а тому можна втратити частину допомоги.

Також у ПФУ зауважили, що важливо розуміти різницю між періодом призначення субсидії та нормативним період, який враховується в обчисленні витрат на опалення. Субсидія на опалювальний сезон призначається на період з 1 жовтня цього року до 30 квітня 2027 року. Тоді як витрати на послуги, що пов’язані з опаленням, розраховуються з огляду на нормативну тривалість опалювального періоду — з 16 жовтня до 15 квітня 2027 року включно.

Через це у разі розрахунку субсидії за жовтень враховується 16 днів опалювального періоду, а за квітень — 15 днів. Такий підхід застосовують незалежно від фактичного часу початку або завершення подачі теплопостачання.

Читайте також:

Хто має подавати нову заяву на субсидію

За інформацією ПФУ, для більшості громадян, які раніше отримували житлову субсидію і в яких не змінилися обставини, її перерахують автоматично.

Водночас деякі домогосподарства мають окремі заяви для призначення субсидії. Йдеться про такі ситуації:

Оформлення субсидії відбувається вперше. Раніше було відмовлено у призначенні субсидії, проте обставини зазнали змін. Змінився склад домогосподарства, соцстатус членів або список комунпослуг. Родина орендує житло — потрібно повторно звернутися до ПФУ. Число зареєстрованих громадян, які фактично проживають в оселі менша за зареєстрованих. Заявники є внутрішньо переміщеними особами та змінили своє місце проживання. Родина хоче отримати субсидію на купівлю скрапленого газу чи пічного побутового палива.

Як можна оформити житлову субсидію

Зокрема, оформити житлову субсидію громадяни можуть онлайн через "Дію". Для цього треба:

Перейти на портал "Дія",

Зайти в розділ "Послуги",

Перейти в "Пенсії, пільги та допомога",

Обрати пункт "Заява на субсидію".

Також це можна зробити в інші способи:

У сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Центрі надання адмінпослуг м. Києва.

Через уповноважених посадових осіб тергромади.

Поштою до тероргану Пенсійного фонду.

Через застосунок/портал е-послуг ПФУ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть подати заявку для оформлення пільг на оплату комунальних послуг дистанційно. У ПФУ пояснили, що передусім громадяни повинні підготувати якісні скановані копії оригінальних документів та пройти авторизацію у системі через кваліфікований е-підпис.

Ще Новини.LIVE писали про те, що пільговикам загрожує втрата допомоги у разі зміни адреси проживання. Для того, щоб зберегти підтримку, потрібно надати додаткові документи. Зокрема, громадяни можуть надати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. Також можна передати договір оренди житла.