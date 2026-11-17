Коммунальные квитанции, расчеты и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В Украине не все пожилые люди могут оформить жилищную субсидию на отопительный сезон. Речь идет о гражданах, достигших 60 лет, не работающих и при этом не получающих пенсию. Согласно правилам, такая категория получателей субсидий должна соблюдать требование о наличии определенного страхового стажа.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.

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При каких условиях субсидия не предусмотрена для лиц старше 60 лет

Как пояснили в ПФУ, граждане, которым более 60 лет, но которые не имеют возможности оформить пенсию из-за недостаточного страхового стажа, смогут рассчитывать на поддержку от государства в виде покрытия расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг исключительно при соблюдении определенных условий.

Жилищную субсидию в таких случаях назначают при условии:

наличия не менее 15 лет страхового стажа;

стажа не менее одного месяца в течение периода, за который учитываются доходы при назначении субсидии;

получения государственной социальной помощи малообеспеченной семье.

Это предусмотрено постановлением Кабинета министров № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

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На какие коммунальные услуги можно получить субсидию

Адресную государственную помощь домохозяйствам с пожилыми людьми можно получить на возмещение расходов по оплате основных коммунальных услуг. Речь идет о следующих видах:

подача/распределение газа;

поставка электроэнергии;

теплоснабжение;

подача горячей воды;

водоснабжение/водоотвод;

управление бытовыми отходами.

На оплату абонентского обслуживания услуг:

водоснабжение и водоотвод;

подача горячей воды;

теплоснабжение;

управление бытовыми отходами.

На покупку сжиженного газа, твердого и жидкого бытового топлива.

Как будут учитывать доходы и когда будет назначена помощь

По данным ПФУ, размер субсидии для пожилых граждан зависит от дохода домохозяйства. В частности, для тех, кому 60+, при расчете пособия с начала отопительного сезона учитывают:

Для неработающих граждан — пенсию за август 2026 года. Для работающих пенсионеров — зарплату за I–II кварталы текущего года, любые другие доходы (в частности, сдачу имущества/земли в аренду, дивиденды, некоторые виды социальной помощи).

Субсидия покроет часть расходов, превышающую обязательный платеж, в рамках утвержденных нормативов.

Для получения субсидии с начала отопительного сезона граждане должны подать заявку до 30 ноября включительно. Если обратиться позднее этого срока, помощь будет назначена с месяца обращения.

Субсидия на отопительный период назначается с октября 2026 года по 30 апреля 2027 года, а расходы, связанные с отоплением, рассчитываются с учетом нормативного срока сезона — с 16 октября по 15 апреля включительно (от фактического времени начала или завершения подачи тепла в дома).

"Поэтому, если вы обратитесь за назначением субсидии, например, с начала отопительного сезона, жилищная субсидия вам будет назначена, если вы относились к категории малообеспеченных и в течение января — июня хотя бы один месяц получали помощь малообеспеченной семье", — пояснили в ПФУ.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как рассчитывается размер субсидии. По данным ПФУ, обязательную долю расходов на оплату коммунальных услуг определяют исходя из доходов семьи. Поэтому сумма будет индивидуальной. Жилищная субсидия должна покрыть лишь часть расходов, превышающую обязательный платеж.

Еще Новини.LIVE писали о том, что льготники могут лишиться государственной помощи в оплате коммунальных услуг по ряду причин. Чтобы этого не произошло, граждане должны уведомить Пенсионный фонд, если произошли какие-либо изменения. Обратиться с заявлением в ПФУ необходимо в течение 30 дней с предоставлением соответствующих документов.