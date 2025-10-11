Відео
Україна
Відео

Житло в окупації — чи мають ВПО платити борги за комуналку

Житло в окупації — чи мають ВПО платити борги за комуналку

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 08:45
Борги з комуналки для ВПО — чи треба платити, якщо житло в окупації
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Внутрішньо переміщеним особам, житло яких залишилося на підконтрольних російським військам територіях, не мають нараховувати плату за комунальні послуги, штрафи та пеню від початку окупації. Ця умова є у чинному українському законодавстві.

Про це раніше розповіли на сайті Центру надання адміністративних послуг Нижньосірогозької територіальної громади

ВПО і борги за комуналку

Як зазначається, через воєнний стан в Україні на законодавчому рівні заборонили:

  • нараховувати плату за комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях;
  • нараховувати та стягувати штрафи або пеню за несплату чи частково оплату за комунальні послуги (на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де відбуваються бойові дії;
  • скасовувати послуги, навіть якщо абонент їх не оплатив.

При цьому якщо борг з'явився ще до того, як росіяни окупували населений пункт, у якому ви проживали — його доведеться погасити. Держава не передбачила можливість списати ці суми.

Якщо ж комунальні служби продовжують нараховувати оплату за комунальні послуги на житло в окупації, вам краще прояснити цю ситуацію безпосередньо з постачальником послуг. 

комунальні послуги житло борги окупація війна в Україні
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
