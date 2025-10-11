Борги з комуналки для ВПО — чи треба платити, якщо житло в окупації

Житло в окупації — чи мають ВПО платити борги за комуналку
Внутрішньо переміщеним особам, житло яких залишилося на підконтрольних російським військам територіях, не мають нараховувати плату за комунальні послуги, штрафи та пеню від початку окупації. Ця умова є у чинному українському законодавстві.
ВПО і борги за комуналку
Як зазначається, через воєнний стан в Україні на законодавчому рівні заборонили:
- нараховувати плату за комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях;
- нараховувати та стягувати штрафи або пеню за несплату чи частково оплату за комунальні послуги (на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де відбуваються бойові дії;
- скасовувати послуги, навіть якщо абонент їх не оплатив.
При цьому якщо борг з'явився ще до того, як росіяни окупували населений пункт, у якому ви проживали — його доведеться погасити. Держава не передбачила можливість списати ці суми.
Якщо ж комунальні служби продовжують нараховувати оплату за комунальні послуги на житло в окупації, вам краще прояснити цю ситуацію безпосередньо з постачальником послуг.
