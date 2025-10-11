Борги з комуналки для ВПО — чи треба платити, якщо житло в окупації

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Внутрішньо переміщеним особам, житло яких залишилося на підконтрольних російським військам територіях, не мають нараховувати плату за комунальні послуги, штрафи та пеню від початку окупації. Ця умова є у чинному українському законодавстві.

Про це раніше розповіли на сайті Центру надання адміністративних послуг Нижньосірогозької територіальної громади.

ВПО і борги за комуналку

Як зазначається, через воєнний стан в Україні на законодавчому рівні заборонили:

нараховувати плату за комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях;

нараховувати та стягувати штрафи або пеню за несплату чи частково оплату за комунальні послуги (на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де відбуваються бойові дії;

скасовувати послуги, навіть якщо абонент їх не оплатив.

При цьому якщо борг з'явився ще до того, як росіяни окупували населений пункт, у якому ви проживали — його доведеться погасити. Держава не передбачила можливість списати ці суми.

Якщо ж комунальні служби продовжують нараховувати оплату за комунальні послуги на житло в окупації, вам краще прояснити цю ситуацію безпосередньо з постачальником послуг.

