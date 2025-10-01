Платіжки для розрахунку від Нафтогазу — що радять зробити клієнтам

Комунальні квитанції в руках. Фото: Новини.LIVE

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" рекомендує громадянам переходити на цифровий варіант взаємодії. Електронні платіжки формуються раніше і доступні онлайн для перегляду суми та оплати з 10-го числа кожного місяця.

Про це інформує пресслужба Нафтогазу у соціальній мережі Facebook.

Електронні платіжки для розрахунку за газ

У Нафтогазі радять клієнтам переходити на сучасний варіант оплати за спожитий ресурс, адже він є не тільки більш зручним, а й екологічним. Окрім того, цифровий варіант завжди буде під рукою.

У компанії пояснюють, що модернізація системи розрахунку за блакитне паливо, що передбачає перехід від паперових до електронних квитанцій, відповідає світовим трендам.

Завдяки електронним платіжкам громадяни не будуть прив'язані до надходження паперових квитанцій, що дасть змогу заощаджувати час та не хвилюватись про їх втрату чи пошкодження.

Згідно з правилами, онлайн-рахунки доступні з 10-го числа, тоді як паперові регулярно надходять після 20-го.

Правила відмови від паперових квитанцій

За інформацією компанії, онлайн-квитанції надходять без запізнень. Клієнти можуть їх переглядати:

в особистому кабінеті на сайті;

у чат-боті компанії у Viber чи Telegram;

на електронній пошті.

Зокрема, можна знайти рахунки за попередні періоди. Для цього потрібно:

зайти в розділ "Історія розрахунків";

обрати відповідний місяць;

натиснути пункт "Отримати рахунок";

обрати опцію "Завантажити".

Громадяни можуть відмовитись від паперових квитанцій лише у кілька кліків. Для цього необхідно:

зайти в особистий кабінет;

обрати опцію "Налаштування";

натиснути пункт "Отримувати рахунки онлайн".

"Обирайте зручний для себе спосіб і сплачуйте вчасно до 25-го числа. Так ви допомагаєте підтримувати енергетичну стійкість країни", — додали у компанії.

