Головна Фінанси Розрахунки за газ по-новому — у Нафтогазі зробили заяву

Розрахунки за газ по-новому — у Нафтогазі зробили заяву

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 08:50
Платіжки для розрахунку від Нафтогазу — що радять зробити клієнтам
Комунальні квитанції в руках. Фото: Новини.LIVE

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" рекомендує громадянам переходити на цифровий варіант взаємодії. Електронні платіжки формуються раніше і доступні онлайн для перегляду суми та оплати з 10-го числа кожного місяця.

Про це інформує пресслужба Нафтогазу у соціальній мережі Facebook. 

Читайте також:

Електронні платіжки для розрахунку за газ  

У Нафтогазі радять клієнтам переходити на сучасний варіант оплати за спожитий ресурс, адже він є не тільки більш зручним, а й екологічним. Окрім того, цифровий варіант завжди буде під рукою. 

У компанії пояснюють, що модернізація системи розрахунку за блакитне паливо, що передбачає перехід від паперових до електронних квитанцій, відповідає світовим трендам.

Завдяки електронним платіжкам громадяни не будуть прив'язані до надходження паперових квитанцій, що дасть змогу заощаджувати час та не хвилюватись про їх втрату чи пошкодження.

Згідно з правилами, онлайн-рахунки доступні з 10-го числа, тоді як паперові регулярно надходять після 20-го.

Правила відмови від паперових квитанцій

За інформацією компанії, онлайн-квитанції надходять без запізнень. Клієнти можуть їх переглядати:

  • в особистому кабінеті на сайті;
  • у чат-боті компанії у Viber чи Telegram;
  • на електронній пошті.

Зокрема, можна знайти рахунки за попередні періоди. Для цього потрібно:

  • зайти в розділ "Історія розрахунків";
  • обрати відповідний місяць;
  • натиснути пункт "Отримати рахунок";
  • обрати опцію "Завантажити".

Громадяни можуть відмовитись від паперових квитанцій лише у кілька кліків. Для цього необхідно:

  • зайти в особистий кабінет;
  • обрати опцію "Налаштування";
  • натиснути пункт "Отримувати рахунки онлайн".

"Обирайте зручний для себе спосіб і сплачуйте вчасно до 25-го числа. Так ви допомагаєте підтримувати енергетичну стійкість країни", — додали у компанії.

Раніше ми писали, що клієнти Нафтогазу можуть легко отримати інформацію про рахунки для оплати без дзвінків до Контакт-центру. Громадяни можуть переглянути її на онлайн-ресурсах. 

Також ми розповідали, що дехто зі споживачів заплатить у жовтні за газ на 1,5 тис. грн більше. Йдеться про третю квитанцію за техобслуговування газових мереж. 

комунальні послуги Нафтогаз ЖКГ гроші газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
