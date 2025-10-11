Долги по коммуналке для ВПЛ — надо ли платить, если жилье в оккупации

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Внутренне перемещенным лицам, жилье которых осталось на подконтрольных российским войскам территориях, не должны начислять плату за коммунальные услуги, штрафы и пеню с начала оккупации. Это условие есть в действующем украинском законодательстве.

Об этом ранее рассказали на сайте Центра предоставления административных услуг Нижнесерогозской территориальной общины.

Реклама

Читайте также:

ВПЛ и долги за коммуналку

Как отмечается, из-за военного положения в Украине на законодательном уровне запретили:

начислять плату за коммунальные услуги на временно оккупированных территориях;

начислять и взимать штрафы или пеню за неуплату или частично оплату за коммунальные услуги (на временно оккупированных территориях и на территориях, где происходят боевые действия;

отменять услуги, даже если абонент их не оплатил.

При этом если долг появился еще до того, как россияне оккупировали населенный пункт, в котором вы проживали — его придется погасить. Государство не предусмотрело возможность списать эти суммы.

Если же коммунальные службы продолжают начислять оплату за коммунальные услуги на жилье в оккупации, вам лучше прояснить эту ситуацию непосредственно с поставщиком услуг.

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассчитает субсидии на зиму 2025-2026 годов. В госструктуре отметили, что получатели помощи до 30 ноября должны выполнить одно требование.

Также мы рассказывали, что в Нафтогазе советуют украинцам по-современному оплачивать счета за газ. Речь о цифровом варианте оплаты.