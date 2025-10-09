Гроші на оплату комунальних послуг — яку довідку вимагають від українців восени

Комунальні квитанції, гроші, калькулятор на телефоні. Фото: Новини.LIVE

Українські споживачі природного газу, які бажають отримати допомогу від держави на оплату цього виду комунальних послуг на новий опалювальний сезон 2025-2026, повинні підготувати довідку щодо стану рахунку з підтвердженням відсутності боргів. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" надала можливість отримати відповідний документ дистанційно.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Нафтогазу.

Коли необхідна довідка про відсутність боргу за газ

Пенсійний фонд попередив, що громадяни, які раніше мали заборгованість, цього сезону зможуть отримати кошти від держави у вигляді субсидії. Це стане можливим, якщо в довідці буде підтверджене погашення заборгованості.

Громадяни мають особисто подати нову заяву, декларацію та довідку до ПФУ під час оформлення допомоги на комунальні послуги на новий холодний сезон. У праві на виплати можуть відмовити, якщо надалі у громадян будуть наявні борги.

Документ з підтвердженням факту відсутності протермінованого боргу перед нинішнім постачальником за спожите блакитне паливо громадяни можуть отримати самостійно в особистому кабінеті ГК "Нафтогаз Україна". Такий спосіб дасть змогу заощадити власний час та уникнути необхідності особистого звернення у компанію.

Як отримати документ про відсутність заборгованості

Щоб отримати документ про відсутність боргу, необхідно дотримуватись покрокової інструкції. Це можна зробити у такі способи:

в особистому кабінеті;

у чат-ботах у Viber та Telegram;

в терміналах самообслуговування (Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24).

Онлайн довідку можна отримати максимально просто. Для цього необхідна лише наявність доступу до інтернету. Громадянам потрібно:

Авторизуватися на порталі та зайти в особистий кабінет. У пункті "Онлайн-послуги" знайти розділ "Довідка про стан рахунку". Натиснути на пункт "Сформувати". Обрати "Завантажити документ.

Окрім того, громадяни можуть особисто піти до Центру обслуговування клієнтів ГК "Нафтогаз України", надавши паспорт номер ЕІС-коду/особового рахунку.

