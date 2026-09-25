Ціни на однокімнатні квартири в Україні: де житло найдорожче

Квартири в Києві. Фото: Новини.LIVE

Однокімнатні квартири в більшості обласних центрів України за рік стали дорожчими. Найвища медіанна ціна у серпні 2026 року була в Ужгороді — 78,3 тисячі доларів, тоді як у Херсоні аналогічне житло коштувало 12 тисяч доларів. Найбільше за рік подорожчали квартири у Хмельницькому — на 20 відсотків.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на дані OLX Нерухомість.

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Ціни на однокімнатні квартири в Україні

За рік вартість однокімнатних квартир у більшості обласних центрів України зросла. Найдорожчим містом за медіанною ціною житла став Ужгород. Однокімнатна квартира там коштує 78,3 тисячі доларів, що на 13 відсотків більше, ніж роком раніше.

Другу позицію посів Львів, де медіанна ціна однокімнатної квартири становить 77,2 тисячі доларів. Порівняно із серпнем 2025 року житло подорожчало на 19 відсотків.

Київ опинився на третьому місці — медіанна вартість однокімнатного житла становить 75 тисяч доларів. За рік квартири у столиці подорожчали на 4 відсотки.

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Далі за рівнем цін розташувалися:

Чернівці — 60,2 тисячі доларів, зростання на 6 відсотків;

Вінниця — 59,2 тисячі доларів, зростання на 17 відсотків;

Рівне — 55,5 тисячі доларів, зниження на 5 відсотків;

Житомир — 52 тисячі доларів, зростання на 11 відсотків;

Одеса — 51,9 тисячі доларів, зростання на 16 відсотків;

Івано-Франківськ — 50,2 тисячі доларів, зростання на 16 відсотків;

Черкаси — 48,3 тисячі доларів, зростання на 7 відсотків;

Хмельницький — 44,7 тисячі доларів, зростання на 20 відсотків;

Полтава — 39,6 тисячі доларів, зростання на 7 відсотків;

Чернігів — 34,2 тисячі доларів, зростання на 4 відсотки;

Кропивницький — 31,8 тисячі доларів, зростання на 17 відсотків;

Дніпро — 31,6 тисячі доларів, зростання на 4 відсотки;

Харків — 25,1 тисячі доларів, зростання на 6 відсотків;

Миколаїв — 20,5 тисячі доларів, зростання на 6 відсотків;

Запоріжжя — 16 тисяч доларів, зростання на 2 відсотки;

Херсон — 12 тисяч доларів, зниження на 14 відсотків.

Де квартири подорожчали найбільше

Найпомітніше зростання вартості однокімнатного житла зафіксували у Хмельницькому. За рік медіанна ціна квартири там збільшилася на 20 відсотків — до 44,7 тисячі доларів.

У Львові житло подорожчало на 19 відсотків — до 77,2 тисячі доларів. У Вінниці та Кропивницькому зростання становило по 17 відсотків — до 59,2 тисячі та 31,8 тисячі доларів відповідно.

На 16 відсотків зросли ціни в Одесі та Івано-Франківську. Однокімнатна квартира в цих містах коштує близько 51,9 тисячі та 50,2 тисячі доларів відповідно.

В Ужгороді житло подорожчало на 13 відсотків — до 78,3 тисячі доларів, а в Житомирі — на 11 відсотків, до 52 тисяч доларів.

Де житло подешевшало

Попри загальне зростання цін, у двох містах із наведених вартість однокімнатних квартир знизилася.

У Рівному медіанна ціна за рік скоротилася на 5 відсотків — до 55,5 тисячі доларів.

Найбільше здешевлення зафіксували у Херсоні. Там однокімнатна квартира коштує близько 12 тисяч доларів, що на 14 відсотків менше, ніж роком раніше.

Різниця між найдорожчим Ужгородом та найдешевшим Херсоном становить 66,3 тисячі доларів. Тобто медіанна ціна однокімнатної квартири в Ужгороді більш ніж у шість разів перевищує показник Херсона.

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