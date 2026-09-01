Ціни на цемент, цеглу та утеплювач в Україні у вересні 2026

Будівельники виконують ремонтні роботи. Фото: magnific.com

Ремонт та будівництво в Україні стають дорожчими. За рік ціни у будівельній сфері зросли на 23,1%, а це безпосередньо впливає і на витрати українців. Скільки у вересні 2026 року коштують основні матеріали — цемент, цегла та утеплювач, як змінилися їхні ціни та яку суму варто закласти у бюджет на купівлю.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну службу статистики України.

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Як змінилися ціни у будівництві

У червні 2026 року ціни в будівництві зросли на 1,5% порівняно з травнем. Якщо порівнювати з червнем 2025 року, зростання становило вже 23,1%.

Тобто за рік витрати у будівельній сфері помітно збільшилися. Водночас цей показник не означає, що кожен будматеріал подорожчав саме на 23,1%. Індекс цін у будівництві охоплює ширший перелік витрат галузі.

На кінцеву вартість будівництва впливають не лише матеріали, а й оплата праці, транспорт, енергоносії та інші витрати. Тому під час ремонту чи будівництва варто заздалегідь рахувати весь кошторис.

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Скільки коштує цемент

Цемент залишається одним із найпотрібніших матеріалів для будівельних робіт. Його використовують для приготування бетону, кладки цегли, облаштування фундаментів та інших робіт.

У вересні 2026 року середня ціна стандартного мішка цементу вагою 25 кг становить близько 180–200 грн. Вартість залежить від марки, виробника та характеристик матеріалу.

Якщо купувати цемент у великій кількості, різниця навіть у кілька гривень за мішок може вплинути на загальну суму. Тому перед закупівлею варто порівнювати ціни та враховувати вартість доставки.

Скільки коштує цегла

Вартість цегли залежить від її виду, розміру, міцності та призначення. Рядова керамічна цегла коштує дешевше, тоді як облицювальна або спеціальна може обійтися у кілька разів дорожче.

У середньому за одну рядову цеглину в Україні доведеться заплатити близько 14–18 грн. Фасадна та декоративна цегла коштує дорожче — її ціна може становити 30–40 грн і більше за штуку.

На перший погляд, різниця у кілька гривень здається невеликою. Проте для будівництва будинку, де потрібно кілька тисяч цеглин, вона може додати до кошторису десятки тисяч гривень.

Тому під час вибору важливо враховувати не тільки ціну однієї цеглини, а й необхідну кількість матеріалу, його характеристики та доставку.

Скільки коштує утеплювач

Ще одна важлива стаття витрат — утеплення будинку. Тут ціна залежить від виду матеріалу, його товщини, щільності та виробника.

Пінопласт товщиною 100 мм у середньому коштує близько 120–230 грн за лист. Точна ціна залежить від щільності та характеристик матеріалу.

Мінеральна та базальтова вата коштує дорожче, але ціна сильно відрізняється залежно від формату упаковки. У середньому за утеплювач товщиною 100 мм можна орієнтуватися приблизно на 130–250 грн за квадратний метр.

При цьому порівнювати різні види утеплювача лише за ціною упаковки неправильно. В одній упаковці може бути різна кількість квадратних метрів, тому для розрахунку вартості краще переводити ціну у вартість одного квадратного метра.

Скільки доведеться витратити

Якщо брати середні роздрібні ціни, зараз можна орієнтуватися на такі суми:

цемент, 25 кг — 180–200 грн;

рядова цегла — 14–18 грн за штуку;

фасадна цегла — від 30–40 грн за штуку;

пінопласт, 100 мм — 120–230 грн за лист;

мінеральна або базальтова вата, 100 мм — приблизно 130–250 грн за кв. м.

Це орієнтовні ціни, тому в конкретному магазині або регіоні вони можуть відрізнятися. На кінцеву суму також впливають акції, обсяг закупівлі та доставка.

Чому будматеріали дорожчають

Зростання витрат у будівництві пов'язане з цілим комплексом факторів. Серед них — собівартість виробництва, енергоносії, логістика, оплата праці та ціни на сировину.

Крім того, виробники та продавці мають враховувати витрати на транспортування продукції. Для важких матеріалів, таких як цемент і цегла, логістика може помітно впливати на кінцеву ціну.

Тому подорожчання будівництва не обов'язково означає однакове зростання вартості всіх матеріалів. Ціна кожної позиції формується окремо.

Що варто врахувати перед ремонтом

Якщо ремонт або будівництво заплановані найближчим часом, варто заздалегідь скласти перелік необхідних матеріалів та визначити їхню кількість.

Особливо це важливо для великих закупівель. Наприклад, різниця у кілька гривень на одній цеглині або кілька десятків гривень на упаковці утеплювача при великому обсязі може суттєво змінити загальний кошторис.

Також варто порівнювати не лише ціну самого матеріалу, а й витрати на доставку. Іноді дешевший товар через високу вартість транспортування в підсумку обходиться дорожче.

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