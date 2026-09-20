Опалювальний сезон: 7 способів зменшити витрати на тепло цієї зими

Розрахунок комунальних платежів. Фото: Новини.LIVE

До початку опалювального сезону українці можуть заздалегідь зробити кілька речей, які допоможуть зменшити витрати на тепло. Йдеться не лише про утеплення житла, а й про правильне регулювання батарей, перевірку обліку та оформлення житлової субсидії. Частину таких заходів можна провести ще до перших платіжок за опалення.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Пенсійний фонд України.

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Перевірте, чи маєте право на субсидію

Перше, що варто зробити до початку опалювального сезону, — перевірити право домогосподарства на житлову субсидію. Для опалювального сезону 2026–2027 років доходи сім’ї враховуватимуться за I та II квартали 2026 року, а для пенсіонерів — нараховану пенсію за серпень 2026 року.

Більшості одержувачів субсидія на новий період призначається автоматично. Водночас окремим категоріям громадян потрібно звернутися із заявою, зокрема орендарям житла, деяким ВПО та домогосподарствам, у яких фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано.

Подати документи можна через портал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ, ЦНАП, сервісний центр Фонду або "Дію". Якщо звернутися протягом двох місяців від початку опалювального сезону, субсидію можуть призначити з початку сезону, але не раніше виникнення права на неї.

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Встановіть терморегулятори на батареї

Якщо у квартирі є можливість регулювати подачу тепла на радіаторах, це дозволяє не оплачувати зайве тепло. Наприклад, температуру можна зменшувати в кімнатах, якими рідко користуються, або коли мешканців немає вдома.

Держенергоефективності рекомендує використовувати термостатичні регулятори на радіаторах. Агентство також зазначає, що зниження температури в приміщенні хоча б на 1 градус може дати близько 5% економії енергії.

Водночас просто встановити регулятор недостатньо — важливо ним користуватися. Якщо батарея постійно працює на максимумі навіть тоді, коли в кімнаті вже достатньо тепло, економії на платіжці не буде.

Не закривайте батареї меблями та шторами

Це простий спосіб не втрачати тепло без великих витрат. Держенергоефективності радить не закривати радіатори меблями, важкими шторами, одягом чи декоративними панелями, оскільки це погіршує ефективність опалювальних приладів.

Перед сезоном варто звільнити простір перед батареями й перевірити, чи не перекривають їх довгі штори або декоративні конструкції.

Перевірте вікна та двері

Щілини у вікнах і дверях можуть збільшувати втрати тепла, через що для підтримання комфортної температури доводиться використовувати більше енергії.

Держенергоефективності рекомендує до початку холодів перевірити ущільнення вікон і дверей та усунути протяги. За даними агентства, через нещільності у вікнах і дверях може припадати приблизно 15–25% тепловтрат будинку протягом зими.

Тому перед сезоном варто перевірити ущільнювачі та за потреби замінити пошкоджені. Це значно дешевше, ніж постійно компенсувати втрати тепла вищим споживанням.

Перевірте, як у будинку нараховують плату за тепло

Сам факт наявності теплового лічильника не означає автоматичної економії. Він показує фактичне споживання, а зменшити його можна завдяки регулюванню системи опалення.

Держенергоефективності рекомендує поєднувати облік із регулюванням подачі тепла. Якщо в будинку вже встановлений індивідуальний тепловий пункт, його налаштування залежно від погоди також може допомогти скоротити споживання. За даними агентства, налаштування ІТП може дати економію теплової енергії на рівні 5–20%, залежно від умов.

Тому до початку сезону мешканцям багатоквартирного будинку варто звернутися до управителя або ОСББ та уточнити, чи працює будинковий облік і чи налаштована система регулювання.

Якщо будинок опалюється дровами — перевірте субсидію на паливо

Для домогосподарств, які опалюють житло твердим паливом, держава передбачає окрему житлову субсидію на придбання дров, вугілля, брикетів та іншого твердого пічного побутового палива.

На опалювальний сезон 2026–2027 років заяву на таку допомогу можна подати до 31 грудня 2026 року. Документи приймають через портал ПФУ, сервісні центри Пенсійного фонду та ЦНАП.

Це особливо важливо для родин, які самостійно купують паливо на всю зиму: у такому випадку частину витрат можна компенсувати за рахунок субсидії.

Що зробити до початку сезону

Щоб не отримати зайву суму в платіжці, до початку опалення варто:

перевірити право на житлову субсидію;

за потреби подати заяву до Пенсійного фонду;

перевірити роботу теплового лічильника та системи регулювання;

встановити або перевірити терморегулятори на батареях;

усунути щілини у вікнах і дверях;

звільнити радіатори від меблів, штор та інших предметів;

власникам будинків із пічним опаленням перевірити можливість отримання субсидії на тверде паливо.

Раніше Новини.LIVE писали про те, яку довідку можуть вимагати для призначення субсидії на газ. Документ може знадобитися, якщо є питання щодо заборгованості за комунальні послуги. Тому перед початком опалювального сезону варто перевірити, чи всі необхідні дані для призначення допомоги є в Пенсійному фонді.

Також Новини.LIVE також писали про вартість утеплення житла та те, що може бути вигіднішим у 2026 році — субсидія чи утеплення. Витрати на утеплення залежать від площі житла, матеріалів і вартості робіт, тому початкові вкладення можуть бути значними. Водночас правильно проведене утеплення допомагає зменшити тепловтрати та майбутні витрати на опалення.