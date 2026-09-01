Податки на оренду квартири у 2026 році: скільки заплатять власники

Сімейна пара отримує ключі від квартири. Джерело: magnific.com

Власники квартир, які здають житло в оренду, мають сплачувати податки з отриманого доходу. У 2026 році загальна ставка становить 23% — 18% ПДФО та 5% військового збору. Якщо оренда коштує 15 000 грн на місяць, податки складуть 3 450 грн, а після їх сплати власник отримає 11 550 грн. Водночас орендодавцям важливо правильно задекларувати отриманий дохід та дотримуватися встановлених строків сплати податків.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ДПС Черкаської області

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Які податки потрібно платити з оренди квартири

Якщо людина здає квартиру в оренду та отримує за це гроші, цей дохід оподатковується. У 2026 році фізична особа має сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору.

Разом податкове навантаження становить 23% від доходу від оренди. При цьому витрати на ремонт квартири, комунальні послуги чи її утримання не зменшують суму доходу, з якої сплачуються податки, якщо власник не є ФОП.

Якщо квартиру орендує звичайна фізична особа, яка не є підприємцем, саме власник житла відповідає за нарахування та сплату податків.

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Водночас ситуація змінюється, якщо орендарем є юридична особа або ФОП. У такому випадку орендар виступає податковим агентом та утримує ПДФО і військовий збір із доходу власника.

Скільки податків буде з 15 000 грн оренди

Розглянемо простий приклад. Власник здає квартиру за 15 000 грн на місяць.

З цієї суми потрібно сплатити:

ПДФО — 18%, або 2 700 грн;

військовий збір — 5%, або 750 грн.

Загальна сума податків становитиме 3 450 грн.

Отже, після сплати податків у власника залишиться:

15 000 — 3 450 = 11 550 грн.

Якщо квартира здаватиметься за такою самою ціною протягом усього року, загальний дохід від оренди становитиме 180 000 грн.

За рік податки складуть:

ПДФО — 32 400 грн;

військовий збір — 9 000 грн;

разом — 41 400 грн.

Таким чином, за рік після сплати податків власник отримає 138 600 грн із 180 000 грн орендного доходу.

Хто має платити податки за оренду

Якщо квартиру здають іншій фізичній особі, яка не має статусу підприємця, податки сплачує орендодавець, тобто власник житла.

Власник повинен самостійно задекларувати отриманий дохід та сплатити визначені податки. Такий порядок прямо передбачений Податковим кодексом України.

Якщо ж квартиру орендує компанія або ФОП, податковим агентом є орендар. Він утримує необхідні податки з доходу власника під час виплати орендної плати.

Коли потрібно подавати декларацію

Тут важливо не плутати податковий рік і рік подання декларації.

Доходи від оренди, отримані протягом 2025 року, власники декларували у 2026 році. Декларацію потрібно було подати до 1 травня 2026 року, а визначені податкові зобов'язання сплатити до 1 серпня.

Якщо ж власник отримує дохід від оренди у 2026 році, його потрібно буде задекларувати вже у 2027 році — за підсумками відповідного звітного року.

Тобто оренда квартири за 15 000 грн у вересні 2026 року не означає, що власник має подавати декларацію саме зараз. Деклараційні зобов'язання виникнуть за підсумками всього року.

Чи можна відняти витрати на ремонт і комуналку

Якщо власник здає квартиру як звичайна фізична особа, витрати на ремонт, комунальні послуги та утримання житла не зменшують суму доходу, з якої розраховуються ПДФО та військовий збір.

Наприклад, якщо орендар платить власнику 15 000 грн на місяць, а сам власник витрачає частину цих грошей на комунальні послуги, податки все одно розраховуються від орендного доходу, визначеного за правилами оподаткування.

Також сума орендної плати за договором не може бути нижчою за мінімальний розмір орендного платежу, розрахований відповідно до встановленої методики.

Скільки залишиться власнику квартири

Якщо квартира здається за 15 000 грн на місяць, власнику потрібно віддати 23% доходу у вигляді податків.

ПДФО за ставкою 18% становитиме 2 700 грн. Ще 750 грн потрібно сплатити як військовий збір — це 5% від орендної плати.

Разом податки складуть 3 450 грн на місяць.

Тобто з орендної плати у 15 000 грн після сплати податків власнику залишиться 11 550 грн.

Якщо квартира здається за такою самою ціною протягом року, власник отримає 180 000 грн доходу. Із цієї суми 32 400 грн становитиме ПДФО, а 9 000 грн — військовий збір.

Загалом за рік на податки піде 41 400 грн, а після їх сплати у власника залишиться 138 600 грн.

Отже, з кожних 15 000 грн орендного доходу власник квартири сплачує 3 450 грн податків, якщо йдеться про оподаткування доходу фізичної особи за ставками 18% ПДФО та 5% військового збору. Після цього у нього залишається 11 550 грн.

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