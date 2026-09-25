Цены на однокомнатные квартиры в Украине: где жилье самое дорогое

Квартиры в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Однокомнатные квартиры в большинстве областных центров Украины за год подорожали. Самая высокая медианная цена в августе 2026 года была в Ужгороде — 78,3 тысячи долларов, тогда как в Херсоне аналогичное жилье стоило 12 тысяч долларов. Больше всего за год подорожали квартиры в Хмельницком — на 20 процентов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

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Цены на однокомнатные квартиры в Украине

За год стоимость однокомнатных квартир в большинстве областных центров Украины выросла. Самым дорогим городом по медианной цене жилья стал Ужгород. Однокомнатная квартира там стоит 78,3 тысячи долларов, что на 13 процентов больше, чем годом ранее.

Второе место занял Львов, где медианная цена однокомнатной квартиры составляет 77,2 тысячи долларов. По сравнению с августом 2025 года жилье подорожало на 19 процентов.

Киев оказался на третьем месте — медианная стоимость однокомнатного жилья составляет 75 тысяч долларов. За год квартиры в столице подорожали на 4 процента.

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Далее по уровню цен расположились:

Черновцы — 60,2 тысячи долларов, рост на 6 процентов;

Винница — 59,2 тысячи долларов, рост на 17 процентов;

Ровно — 55,5 тысячи долларов, снижение на 5 процентов;

Житомир — 52 тысячи долларов, рост на 11 процентов;

Одесса — 51,9 тысячи долларов, рост на 16 процентов;

Ивано-Франковск — 50,2 тысячи долларов, рост на 16 процентов;

Черкассы — 48,3 тысячи долларов, рост на 7 процентов;

Хмельницкий — 44,7 тысячи долларов, рост на 20 процентов;

Полтава — 39,6 тысячи долларов, рост на 7 процентов;

Чернигов — 34,2 тысячи долларов, рост на 4 процента;

Кропивницкий — 31,8 тысячи долларов, рост на 17 процентов;

Днепр — 31,6 тысячи долларов, рост на 4 процента;

Харьков — 25,1 тысячи долларов, рост на 6 процентов;

Николаев — 20,5 тысячи долларов, рост на 6 процентов;

Запорожье — 16 тысяч долларов, рост на 2 процента;

Херсон — 12 тысяч долларов, снижение на 14 процентов.

Где квартиры подорожали больше всего

Наиболее заметный рост стоимости однокомнатного жилья зафиксировали в Хмельницком. За год медианная цена квартиры там увеличилась на 20 процентов — до 44,7 тысячи долларов.

Во Львове жилье подорожало на 19 процентов — до 77,2 тысячи долларов. В Виннице и Кропивницком рост составил по 17 процентов — до 59,2 тысячи и 31,8 тысячи долларов соответственно.

На 16 процентов выросли цены в Одессе и Ивано-Франковске. Однокомнатная квартира в этих городах стоит около 51,9 тысячи и 50,2 тысячи долларов соответственно.

В Ужгороде жилье подорожало на 13 процентов — до 78,3 тысячи долларов, а в Житомире — на 11 процентов, до 52 тысяч долларов.

Где жилье подешевело

Несмотря на общий рост цен, в двух из перечисленных городов стоимость однокомнатных квартир снизилась.

В Ровно медианная цена за год сократилась на 5 процентов — до 55,5 тысяч долларов.

Наибольшее подешевение зафиксировали в Херсоне. Там однокомнатная квартира стоит около 12 тысяч долларов, что на 14 процентов меньше, чем годом ранее.

Разница между самым дорогим Ужгородом и самым дешёвым Херсоном составляет 66,3 тысячи долларов. То есть медианная цена однокомнатной квартиры в Ужгороде более чем в шесть раз превышает показатель Херсона.

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