Грошова допомога для жителів прифронтових регіонів — як отримати 21 тис. грн

Жителям дев'яти регіонів виплатять по 21 тис. грн — як отримати фіндопомогу
Жителі прифронтових територій мають право на фінансову допомогу для підготовки до опалювального сезону. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, як отримати гроші на купівлю твердого палива.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Як отримати допомогу для підготовки до зими
У відомстві зазначили, що гроші передбачені урядовою постановою "Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива".
Там прописаний порядок здійснення виплат. А саме, що першочергово гроші на опалення можуть отримати жителі, які проживають у межах десятикілометрової зони від кордону з Росією чи лінії зіткнення.
Розмір виплати фіндопомоги становить 21 тис. грн на одне домогосподарство за весь опалювальний сезон 2024–2025 року.
Фінансова допомога передбачена для громад в дев'яти областях:
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Луганська;
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Миколаївська;
- Чернігівська.
"Програма грошової допомоги на опалення реалізується за фінансової підтримки міжнародних організацій, зокрема УВКБ ООН. Всього на цей гуманітарний проєкт передбачено 1,2 мільярда гривень", — йдеться у повідомленні.
У Мінреінтеграції оприлюднило інфографіку з алгоритмом отримання грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива.
Що ще варто знати
Нагадаємо, деякі українці в рамках програми підтримки від Благодійного фонду "Карітас" можуть отримати фінансову допомогу на оренду житла. Виплати доступні в одному з регіонів України для тих, хто постраждав від війни.
Також ми писали, що українці, які вирішили усиновити дитину, мають право на державну допомогу. У 2024 році розмір виплат не змінився і становить кілька десятків тисяч гривень.
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