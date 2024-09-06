Грошова допомога для жителів прифронтових регіонів — як отримати 21 тис. грн

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі прифронтових територій мають право на фінансову допомогу для підготовки до опалювального сезону. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, як отримати гроші на купівлю твердого палива.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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У відомстві зазначили, що гроші передбачені урядовою постановою "Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива".

Там прописаний порядок здійснення виплат. А саме, що першочергово гроші на опалення можуть отримати жителі, які проживають у межах десятикілометрової зони від кордону з Росією чи лінії зіткнення.

Розмір виплати фіндопомоги становить 21 тис. грн на одне домогосподарство за весь опалювальний сезон 2024–2025 року.

Фінансова допомога передбачена для громад в дев'яти областях:

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Луганська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Чернігівська.

"Програма грошової допомоги на опалення реалізується за фінансової підтримки міжнародних організацій, зокрема УВКБ ООН. Всього на цей гуманітарний проєкт передбачено 1,2 мільярда гривень", — йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції оприлюднило інфографіку з алгоритмом отримання грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива.

Інструкція. Джерело: Мінреінтеграції

Інструкція. Джерело: Мінреінтеграції

Інструкція. Джерело: Мінреінтеграції

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі українці в рамках програми підтримки від Благодійного фонду "Карітас" можуть отримати фінансову допомогу на оренду житла. Виплати доступні в одному з регіонів України для тих, хто постраждав від війни.

Також ми писали, що українці, які вирішили усиновити дитину, мають право на державну допомогу. У 2024 році розмір виплат не змінився і становить кілька десятків тисяч гривень.