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Українці можуть отримати 41 тис. грн на дітей у 2024 році — деталі програми

5 вересня 2024 13:12
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога на дітей — хто з українців може отримати 41 тис. грн у 2024 році
Батьки з дитиною. Фото: unicef.org
Ксенія Симонова - Редактор

Українці, які вирішили усиновити дитину, мають право на державну допомогу. У 2024 році розмір виплат не змінився і становить кілька десятків тисяч гривень.

Про це повідомляє портал "Юридичного порадника для ВПО".

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Хто може отримати соцдопомогу при усиновленні

На тлі повномасштабної війни, яку розпочала Росія, в країні продовжує зростати кількість сиріт. Громадяни, які вирішать усиновити дитину, матимуть право звернутися до держорганів за виплатами.

Соціальна допомога при усиновленні може надаватися особам, які:

  • є громадянами України;
  • постійно проживають в Україні;
  • усиновили дитину з числа дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування.

За словами юристів, якщо усиновлювачами є подружжя, то право на отримання допомоги при усиновленні дитини має хтось один із них.

Сума соцдопомоги у 2024 році

У 2024 році сума соцдопомоги при усиновленні дитини дорівнює виплаті як при народженні дитини. Йдеться про 41,28 тис. гривень, з них:

  • 10,32 тис. гривень виплачується одноразово;
  • по 860 гривень упродовж 36 місяців.

Водночас, у разі усиновлення двох та більше дітей грошову допомогу надають на кожну дитину. Виплати при усиновленні дитини призначають незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.

При цьому важливо звернутися за призначенням допомоги не пізніше, ніж протягом року з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

Для цього потрібно подати заяву як особисто, так і шляхом поштового/електронного відправлення, зокрема, в орган соцзахисту населення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні 2024 року відбудеться реєстрація на надання грошової допомоги в межах програми на надання багатоцільової фінансової допомоги від УВКБ ООН. Виплати будуть доступні у Кіровоградській області.

Також українцям пояснили, які два види соціальної допомоги можна отримувати одночасно. Зазвичай, громадянам призначають одну із виплат.

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