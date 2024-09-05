Грошова допомога від ЮНІСЕФ — у трьох регіонах надають до 22 тис. гривень

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про початок надання виплат від ЮНІСЕФ для мешканців прифронтових територій для підготовки до зими. В рамках програми можна отримати до 21,8 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Хто зможе отримати "зимову" допомогу

У Міністерстві зазначили, що почалися перші виплати для домогосподарств у трьох прифронтових регіонах у рамках спільного проєкту Мінреінтеграції та ЮНІСЕФ щодо підтримки сімей з дітьми. Кошти зараз зможуть отримати жителі у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській області.

Проєкт з підготовки до зими 2024/2025 має охопити до 60 тис. мешканців прифронтових територій. Допомогу у 21,8 тис. гривень цього тижня отримають понад 12 тис. домогосподарств.

Раніше у відомстві повідомляли, що допомогу отримають також деякі громади:

у Сумській області: Білопільська, Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Ямпільська, Глухівська, Свеська, Есманська, Новослобідська, Юнаківська, Ворожбянська, Шалигинська, Путивльська.

у Харківській такі громади: Богодухівська, Борівська, Дергачівська, Кіндрашівська, Куп'янська, Курилівська, Малоданилівська, Оскільська, Старосалтівська, Циркунівська, Великобурлуцька, Вільхівська, Вільхуватська, Вовчанська, Золочівська.

у Донецькій області: Покровська, Мирноградська, Костянтинівська, Святогірська, Краматорська, Слов'янська, Дружківська, Курахівська, Новогродівська, Миколаївська.

у Дніпропетровській області: Марганецька й Нікопольська громади.

у Запорізькій області: Комишуваська та Микільська громади.

у Херсонській області: Нововоронцовська й Херсонська громади.

На відповідний проєкт ЮНІСЕФ загалом виділив близько 260 млн гривень.

"Передбачається надання допомоги в натуральній формі (паливні брикети, гігієнічні набори та зимовий одяг для дітей віком до 15 років, ковдри) або грошової підтримки для підготовки до зимового періоду 2024/2025 років" — повідомили у відомстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у трьох областях можна отримати фінансову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Максимально за програмою можна оформити 36 тис. грн.

Раніше ми писали, що у 2024 році фінансову допомогу нададуть українкам з дітьми. Зокрема, для отримання права виплати потрібно мати низький офіційний дохід та самостійно виховувати дитину.