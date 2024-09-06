Фінансова допомога у вересні — хто з українців отримає виплати від Карітас

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці в рамках програми підтримки від Благодійного фонду "Карітас" можуть отримати фінансову допомогу на оренду житла. Виплати доступні в одному з регіонів України для тих, хто постраждав від війни.

Про те, хто має право на виплати, повідомляє видання NV.

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Умови програми допомоги від "Карітас"

Як зазначається, йдеться про проєкт "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні". Грошова допомога доступна українським внутрішнім переселенцям у Полтавській області.

Кошти надають на оплату оренди житла терміном на шість місяців.

Претендувати на допомогу можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), які отримали відповідний статус менш ніж 30 днів тому, та зареєстровані у таких територіальних громадах:

Полтавська;

Миргородська;

Коломацька;

Кременчуцька;

Кобеляцька.

Важливо підпадати обов’язково під одну з категорій вразливості:

особи з інвалідністю;

особи з тяжкими хворобами;

самотні особи літнього віку (60+)/домогосподарство, що складається з однієї чи двох осіб похилого віку, які не мають підтримки рідних;

самотні матері чи батьки (опікуни неповнолітніх дітей);

багатодітні родини з трьома та більше неповнолітніми дітьми;

вагітні жінки/матері з дітьми віком до трьох років.

Також необхідно, щоб дохід родини на одну особу не перевищував 6,31 тис. грн на місяць, а домогосподарство не отримувало виплати від інших міжнародних організацій.

Як отримати виплати на оренду

Для реєстрації на грошову допомогу українським внутрішнім переселенцям необхідно надати такий пакет документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка внутрішньо переміщеної особи;

довідка, де підтверджується категорія вразливості;

довідка ОК-5 чи ОК-7;

банківський рахунок IBAN для виплат.

Можна звернутися за номером телефону: 050 346 46 93.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які вирішили усиновити дитину, мають право на державну допомогу. У 2024 році розмір виплат не змінився і становить кілька десятків тисяч гривень.

Також ми писали, що у вересні 2024 року відбудеться реєстрація на надання грошової допомоги в межах програми на надання багатоцільової фінансової допомоги від УВКБ ООН. Виплати будуть доступні у Кіровоградській області.