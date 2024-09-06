Денежная помощь для жителей прифронтовых регионов — как получить 21 тыс. грн

Жителям девяти регионов выплатят по 21 тыс. грн — как получить финпомощь
Жители прифронтовых территорий имеют право на финансовую помощь для подготовки к отопительному сезону. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, как получить деньги на покупку твердого топлива.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Как получить помощь для подготовки к зиме
В ведомстве отметили, что деньги предусмотрены правительственным постановлением "Об утверждении Порядка оказания единовременной денежной помощи населению в течение отопительного сезона 2024/25 на приобретение твердого печного бытового топлива".
Там прописан порядок осуществления выплат. А именно, что в первую очередь деньги на отопление могут получить жители, проживающие в пределах десятикилометровой зоны от границы с Россией или столкновения.
Размер выплаты финпомощи составляет 21 тыс. грн на одно домохозяйство за весь отопительный сезон 2024-2025 года.
Финансовая помощь предусмотрена для громад в девяти областях:
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Луганская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Николаевская;
- Черниговская.
"Программа денежной помощи на отопление реализуется при финансовой поддержке международных организаций, в частности, УВКБ ООН. Всего на этот гуманитарный проект предусмотрено 1,2 миллиарда гривен", — говорится в сообщении.
В Минреинтеграции обнародовали инфографику с алгоритмом получения денежной помощи на приобретение твердого печного бытового топлива.
Что еще стоит знать
Напомним, некоторые украинцы в рамках программы поддержки Благотворительного фонда "Каритас" могут получить финансовую помощь на аренду жилья. Выплаты доступны в одном из регионов Украины для тех, кто пострадал от войны.
Также мы писали, что украинцы, решившие усыновить ребенка, имеют право на государственную помощь. В 2024 году размер выплат не изменился и составляет несколько десятков тысяч гривен.
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