Денежная помощь для жителей прифронтовых регионов — как получить 21 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители прифронтовых территорий имеют право на финансовую помощь для подготовки к отопительному сезону. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, как получить деньги на покупку твердого топлива.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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В ведомстве отметили, что деньги предусмотрены правительственным постановлением "Об утверждении Порядка оказания единовременной денежной помощи населению в течение отопительного сезона 2024/25 на приобретение твердого печного бытового топлива".

Там прописан порядок осуществления выплат. А именно, что в первую очередь деньги на отопление могут получить жители, проживающие в пределах десятикилометровой зоны от границы с Россией или столкновения.

Размер выплаты финпомощи составляет 21 тыс. грн на одно домохозяйство за весь отопительный сезон 2024-2025 года.

Финансовая помощь предусмотрена для громад в девяти областях:

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Луганская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская;

Черниговская.

"Программа денежной помощи на отопление реализуется при финансовой поддержке международных организаций, в частности, УВКБ ООН. Всего на этот гуманитарный проект предусмотрено 1,2 миллиарда гривен", — говорится в сообщении.

В Минреинтеграции обнародовали инфографику с алгоритмом получения денежной помощи на приобретение твердого печного бытового топлива.

Инструкция. Источник: Минреинтеграции

Инструкция. Источник: Минреинтеграции

Инструкция. Источник: Минреинтеграции

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые украинцы в рамках программы поддержки Благотворительного фонда "Каритас" могут получить финансовую помощь на аренду жилья. Выплаты доступны в одном из регионов Украины для тех, кто пострадал от войны.

Также мы писали, что украинцы, решившие усыновить ребенка, имеют право на государственную помощь. В 2024 году размер выплат не изменился и составляет несколько десятков тысяч гривен.