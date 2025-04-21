Виплати для жінок — хто отримає 1 тис. доларів на бізнес

Людина тримає валюту. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Деякі українські жінки отримають фінансову підтримку в рамках проєкту World Vision (WV) з навчальної програми, пов'язаної з агросферою та управлінням бізнесом. Програма охоплює кілька громад у Київській області.

Про це йдеться у повідомленні Центру розвитку "Час змін".

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Гранти для жінок на розвиток бізнесу

Як зазначається, програму навчання реалізує глобальна християнська організація World Vision.

Отримати гранти зможуть жінки в Медвинській та Боярській громадах Київщини. Вік — люди, старші 18-ти років, які вже мають або хочуть отримати досвід в агросфері.

Програма передбачає три місяці навчання (онлайн і офлайн) тривалістю 240 годин. А також:

надання щомісячної стипендії у 200 доларів;

грант у 1 тис. доларів на реалізацію бізнес-ідеї після її захисту.

Обіцяють підтримку кураторів, практичні заняття, а також надання сучасних навчальних матеріалів.

"З метою допомоги населенню, яке перебуває в складних умовах, ми запланували проект з навчальної програми, пов'язаної з сільським господарством та управлінням бізнесом з можливістю отримати грантову підтримку для жінок", — йдеться у повідомленні.

Реалізують програму у квітні 2025 року.

В організації зазначають, що серйозно ставляться до захисту наданих особистих даних.

"Ми обіцяємо вам, що інформація, яку ви нам надаєте, буде розглядатися в повній конфіденційності, зберігатиметься та оброблятиметься відповідно до ваших прав згідно із Законом України "Про захист персональних даних", — йдеться у повідомленні.

World Vision є глобальною християнською організацією, що надає допомогу, розвиток і адвокацію, яка займається роботою з дітьми, родинами та громадами для скорочення бідності.

Раніше ми писали, що УВКБ ООН у справах біженців приймає заявки на надання фіндопомоги. Зокрема, у квітні 2025 року виплати надають у Сумах.

Також ми повідомляли, що цьогоріч Міжнародна організація з міграції надає українцям кошти на підтримку мікро- та малого бізнесу. Виплати доступні для жителів Київщини.