Виплати від УВКБ ООН — де можна отримати кошти у квітні

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців продовжує приймати заявки на надання грошової допомоги у Сумах. Зокрема, у квітні 2025 року виплати у 10,8 тис. грн зможуть оформити внутрішні переселенці.

Про це повідомили представники організації у Telegram.

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Умови програми фіндопомоги від УВКБ ООН

За програмою, грошову допомогу можуть отримати тільки громадяни з-поміж вразливих категорій громадян:

переселенці, які повернулись з іншої області;

біженці, які повернулися з-за кордону.

Важливий аспект — має бути низький фінансовий стан претендентів на допомогу. А саме: дохід на одну особу не перевищує суму 5,4 тис. грн за місяць.

Серед вимог щодо вразливості:

родина має малолітних дітей, людей похилого віку, при цьому є тільки хтось один з батьків (батько/матір/опікун);

у сім'ї зі старших є лише особи похилого віку (від 55 років), які виховують дітей до 18 років;

є люди з особливими потребами (тяжкі хвороби/інвалідність).

Розмір допомоги не змінився — становить 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн за один місяць за тримісячний період).

Як подати заявку на допомогу у Сумах

Прийматиме заявки на допомогу Благодійний фонд "Право на захист", що співпрацює з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

Пункт збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН у м. Суми запрацює з 22 квітня.



"З вівторка, 22-го квітня, працюємо за звичайним графіком... Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м. Суми — 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Години роботи пункту збору даних у Сумах — будні +з 9:00 до 16:00.

Раніше ми повідомляли, що малозабезпечені родини можуть отримати фіндопомогу у 10 тис. грн. Кошти доступні жителям Києва та внутрішнім переселенцям.

Також ми писали про те, що громадяни, які раніше зареєструвались виплати від "Норвезької ради у справах біженців", зможуть у квітні отримати кошти. Нові заявки поки що не приймають, а розмір допомоги становить 10,8 тис. грн.