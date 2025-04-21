Виплати від УВКБ ООН — де можна отримати кошти у квітні

УВКБ ООН прийматиме заявки на виплату 10,8 тис. грн — деталі
Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців продовжує приймати заявки на надання грошової допомоги у Сумах. Зокрема, у квітні 2025 року виплати у 10,8 тис. грн зможуть оформити внутрішні переселенці.
Про це повідомили представники організації у Telegram.
Умови програми фіндопомоги від УВКБ ООН
За програмою, грошову допомогу можуть отримати тільки громадяни з-поміж вразливих категорій громадян:
- переселенці, які повернулись з іншої області;
- біженці, які повернулися з-за кордону.
Важливий аспект — має бути низький фінансовий стан претендентів на допомогу. А саме: дохід на одну особу не перевищує суму 5,4 тис. грн за місяць.
Серед вимог щодо вразливості:
- родина має малолітних дітей, людей похилого віку, при цьому є тільки хтось один з батьків (батько/матір/опікун);
- у сім'ї зі старших є лише особи похилого віку (від 55 років), які виховують дітей до 18 років;
- є люди з особливими потребами (тяжкі хвороби/інвалідність).
Розмір допомоги не змінився — становить 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн за один місяць за тримісячний період).
Як подати заявку на допомогу у Сумах
Прийматиме заявки на допомогу Благодійний фонд "Право на захист", що співпрацює з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.
Пункт збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН у м. Суми запрацює з 22 квітня.
"З вівторка, 22-го квітня, працюємо за звичайним графіком... Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м. Суми — 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.
Години роботи пункту збору даних у Сумах — будні +з 9:00 до 16:00.
Раніше ми повідомляли, що малозабезпечені родини можуть отримати фіндопомогу у 10 тис. грн. Кошти доступні жителям Києва та внутрішнім переселенцям.
Також ми писали про те, що громадяни, які раніше зареєструвались виплати від "Норвезької ради у справах біженців", зможуть у квітні отримати кошти. Нові заявки поки що не приймають, а розмір допомоги становить 10,8 тис. грн.
Читайте Новини.LIVE!